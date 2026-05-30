Polémica por colecta impulsada por sectores del petrismo para transportar votantes: advierten riesgos de trashumancia electoral

Una iniciativa impulsada por colectivos afines al petrismo encendió el debate político en Medellín tras promover una colecta de dinero destinada a financiar el desplazamiento de ciudadanos hacia sus puestos de votación.
La campaña, difundida por el colectivo de comunicación digital Imprenta Republicana, sostiene que busca garantizar la participación electoral de habitantes de sectores populares y territorios periféricos que no cuentan con recursos económicos para trasladarse y ejercer su derecho al voto.
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Sin embargo, la iniciativa ha generado cuestionamientos debido a que, según sus propios promotores, ya habría recaudado más de $2,9 millones para apoyar esos desplazamientos.