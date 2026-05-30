Polémica por colecta impulsada por sectores del petrismo para transportar votantes: advierten riesgos de trashumancia electoral

Una iniciativa impulsada por colectivos afines al petrismo encendió el debate político en Medellín tras promover una colecta de dinero destinada a financiar el desplazamiento de ciudadanos hacia sus puestos de votación. La campaña, difundida por el colectivo de comunicación digital Imprenta Republicana, sostiene que busca garantizar la participación electoral de habitantes de sectores populares y territorios periféricos que no cuentan con recursos económicos para trasladarse y ejercer su derecho al voto. Puede leer: Exclusivo | Así le hacen campaña a Cepeda los equipos básicos del MinSalud en La Guajira Sin embargo, la iniciativa ha generado cuestionamientos debido a que, según sus propios promotores, ya habría recaudado más de $2,9 millones para apoyar esos desplazamientos.

El mensaje que promueve la “vaca solidaria”

En la publicidad divulgada por el colectivo se afirma que durante los últimos días recibieron mensajes de lideresas, líderes sociales y organizaciones comunitarias de distintos territorios del país cuyos integrantes desean participar en la jornada electoral, pero no tienen recursos para llegar a sus puestos de votación. “Por eso decidimos hacer una vaca solidaria”, señala el mensaje. Entérese: Un récord de 1.330 observadores internacionales vigilará las presidenciales en Colombia La campaña agrega que el objetivo es reunir recursos para apoyar los desplazamientos de personas de sectores populares y territorios periféricos, argumentando que “la democracia no puede depender de quién tiene para pagar un pasaje”. Los organizadores también indican que los aportes serían registrados y reportados a través de las redes sociales de Imprenta Republicana.

Surgen alertas por posibles implicaciones electorales

La iniciativa ha sido objeto de críticas debido a que algunos sectores consideran que financiar el transporte de votantes puede abrir interrogantes sobre la transparencia del proceso electoral. Los cuestionamientos se concentran especialmente en la posibilidad de que estos traslados puedan estar relacionados con prácticas de trashumancia electoral, fenómeno que consiste en la inscripción irregular de ciudadanos en lugares donde no residen con el fin de influir en los resultados de una elección. Vea aquí: Organizaciones de pacientes y oposición piden investigar uso de recursos de la salud para hacer campaña a Iván Cepeda Aunque la convocatoria pública no menciona cambios de puesto de votación ni traslados de inscripción electoral, las críticas se han enfocado en la necesidad de verificar el destino de los recursos, la identidad de los beneficiarios y el cumplimiento de las normas que regulan la financiación y promoción de actividades relacionadas con procesos electorales.

El debate sobre el transporte de votantes

La discusión también gira alrededor de una frase incluida en la campaña: “Un aporte puede convertirse en un pasaje. Un pasaje puede convertirse en un voto. Un voto puede hacer la diferencia”. Para sus críticos, este mensaje vincula de manera directa la financiación de desplazamientos con la obtención de votos, lo que consideran una práctica que debería ser examinada por las autoridades electorales. Por el contrario, quienes respaldan la iniciativa sostienen que se trata de una acción orientada a facilitar la participación democrática de ciudadanos con limitaciones económicas para movilizarse hasta sus lugares de votación. Más noticias: ¿Qué pasó en las campañas de Paloma y Abelardo? Salidas y respaldos en cuestión de horas

Llamado a las autoridades electorales