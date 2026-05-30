Sindicato de Ecopetrol descarta apoyar a Cepeda y respalda candidatos que impulsen exploración petrolera y fracking

La Unión Sindical Obrera (USO), principal organización sindical de los trabajadores de la industria petrolera en Colombia, anunció que respaldará a los candidatos presidenciales que promuevan la exploración de petróleo y gas, así como el desarrollo de proyectos de fracking. La postura marca distancia frente a la aspiración de Iván Cepeda, cuyo programa plantea acelerar la transición energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y restringir proyectos extractivos como el fracking.

La posición quedó consignada en un pronunciamiento público en el que el sindicato defendió la necesidad de fortalecer el negocio tradicional de Ecopetrol para garantizar la sostenibilidad financiera de la compañía y la seguridad energética de Colombia. Puede leer: USO arremete contra cumbre global para eliminar combustibles fósiles: “No a una transición que sacrifique a Ecopetrol”

La USO defiende el papel histórico de Ecopetrol

En su comunicado, la organización sindical destacó que uno de los mayores logros de los trabajadores petroleros fue contribuir a la creación y consolidación de Ecopetrol como una empresa estratégica para el desarrollo nacional. Según la USO, la compañía se ha convertido en un activo fundamental para el país gracias a su aporte a la autosuficiencia energética y a su papel como una de las principales fuentes de ingresos fiscales para la Nación. El sindicato recordó que históricamente ha defendido a Ecopetrol como patrimonio público, al tiempo que ha impulsado la protección de la soberanía energética y de los derechos laborales de los trabajadores del sector petrolero y gasífero.

El sindicato advierte sobre la situación financiera de Ecopetrol

La organización aseguró que, bajo las actuales condiciones financieras de Ecopetrol, la empresa solo podrá mantener su sostenibilidad si fortalece su actividad principal relacionada con la exploración y producción de hidrocarburos. Para la USO, resulta prioritario aumentar las inversiones destinadas a la exploración de petróleo y gas, desarrollar pilotos de yacimientos no convencionales y avanzar en estrategias que permitan incrementar el factor de recobro de los campos existentes. Argumentó que estas actividades continúan siendo fundamentales para la compañía, debido a que representan el 86% de sus ingresos.

La apuesta por el fracking y los yacimientos no convencionales

Dentro de las propuestas defendidas por la USO se encuentra el impulso a los proyectos de yacimientos no convencionales, una referencia directa al fracking, tecnología que ha generado amplio debate en Colombia por sus implicaciones ambientales y económicas. Le interesa: Salida temporal de Ricardo Roa de Ecopetrol divide a sindicatos y accionistas, ¿por qué? La USO considera que estos desarrollos son necesarios para garantizar la continuidad de las reservas energéticas del país y asegurar la viabilidad de Ecopetrol en el largo plazo.

Energías renovables sí, pero sin abandonar los hidrocarburos

Aunque el sindicato respaldó la incorporación de fuentes renovables para diversificar la matriz energética nacional, advirtió que esta transición no debe realizarse a costa de reducir las inversiones en hidrocarburos. Consideró que el petróleo y el gas seguirán siendo demandados durante las próximas décadas y continuarán desempeñando un papel clave en el abastecimiento energético del país. La invitación de la USO para las elecciones presidenciales En la recta previa a las elecciones presidenciales, la USO hizo un llamado a los trabajadores del sector petrolero y a los ciudadanos a evaluar las propuestas de los candidatos en materia energética. La organización señaló que respaldará a quienes promuevan políticas orientadas a fortalecer la exploración de hidrocarburos, garantizar la soberanía energética y asegurar la sostenibilidad futura de Ecopetrol, en contraste con las posiciones que plantean restringir nuevas actividades de exploración y producción. El pronunciamiento marca distancia frente a la posible candidatura de Iván Cepeda y anticipa que el debate sobre el futuro del petróleo, el gas y el fracking tendrá un papel central en la discusión electoral de cara a los próximos comicios presidenciales.

La invitación de la USO para las elecciones presidenciales