Organizaciones de pacientes y oposición piden investigar uso de recursos de la salud para hacer campaña a Iván Cepeda

La exclusiva publicada por EL COLOMBIANO sobre la utilización de Equipos Básicos de Salud para promover la campaña presidencial de Iván Cepeda en La Guajira provocó una oleada de reacciones desde distintos sectores políticos, organizaciones de pacientes y asociaciones del sector salud.
En contexto: Exclusivo | Así le hacen campaña a Cepeda los equipos básicos del MinSalud en La Guajira
Según la denuncia conocida por este diario, funcionarios identificados con chalecos y gorras del Hospital de Nazareth, en La Guajira, centro asistencial intervenido por el Gobierno de Gustavo Petro, visitaron en los últimos días varias rancherías de la zona rural del municipio para promover abiertamente la candidatura del senador del Pacto Histórico.
De acuerdo con el material, entre videos y fotografías, los funcionarios reunían a habitantes de las comunidades y les explicaban cómo votar por Cepeda utilizando tarjetones y material publicitario de ese partido político.