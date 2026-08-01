MinDefensa atribuye al ELN el atentado en Cúcuta y ofrece $200 millones de recompensa

El saliente ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó del atentado con carro bomba y varias explosiones contra el Comando de Policía en Cúcuta, en la madrugada de este sábado, 1 de agosto, a la guerrilla del ELN, por lo que anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita capturar a los autores.
Sánchez, quien, pese a estar de licencia hasta el próximo lunes, se pronunció en su cuenta de X, en donde, además de rechazar la acción violenta que afectó a por lo menos 11 personas (agentes de policías y civiles), dijo que se van a judicializar a sus autores.
En contexto: Al menos 10 heridos tras la explosión de un carro bomba frente al comando de Policía en Cúcuta