Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

MinDefensa atribuye al ELN el atentado en Cúcuta y ofrece $200 millones de recompensa

Un camión bomba explotó en la madrugada de este sábado, 1 de agosto frente al Comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, dejando al menos 11 personas heridas.

  • Pedro Sánchez señala al ELN por atentado en Cúcuta y anuncia ofensiva de la Fuerza Pública. Foto: captura de video redes sociales @WcarrilloM
    Pedro Sánchez señala al ELN por atentado en Cúcuta y anuncia ofensiva de la Fuerza Pública. Foto: captura de video redes sociales @WcarrilloM
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 38 minutos
bookmark

El saliente ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó del atentado con carro bomba y varias explosiones contra el Comando de Policía en Cúcuta, en la madrugada de este sábado, 1 de agosto, a la guerrilla del ELN, por lo que anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita capturar a los autores.

Sánchez, quien, pese a estar de licencia hasta el próximo lunes, se pronunció en su cuenta de X, en donde, además de rechazar la acción violenta que afectó a por lo menos 11 personas (agentes de policías y civiles), dijo que se van a judicializar a sus autores.

En contexto: Al menos 10 heridos tras la explosión de un carro bomba frente al comando de Policía en Cúcuta

Condenamos con absoluta firmeza los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta. Los responsables son los narcoterroristas del ELN, organización criminal responsable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, narcotráfico, minería ilegal y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario

Advirtió el ministro Sánchez que “no representan ninguna causa social; representan el terror y el crimen. A quienes pretenden sembrar miedo, afectar a la población y desafiar al Estado, encontrarán siempre una respuesta contundente, legítima y dentro de la ley”.

Anunció además que dispuso el fortalecimiento y despliegue inmediato de las capacidades de la Fuerza Pública para proteger a los ciudadanos, esclarecer estos hechos y perseguir hasta capturar a todos los responsables: “Cúcuta no está sola. El Estado está con ustedes y no permitiremos que el terrorismo imponga su voluntad sobre los colombianos. Ofrecemos una recompensa de hasta $200 millones por información que permita ubicar y capturar a los responsables de estos atentados”.

Lea también: ¿Qué pasa en Tarazá? Cinco muertos y una explosión tras combates entre ELN y el Clan del Golfo

La detonación, ocurrida sobre las 3:20 de la madrugada cerca de la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos), causó afectaciones en la sede policial, además de daños en vehículos, locales y otras edificaciones cercanas.

Lea también: ¿Qué pasa en Tarazá? Cinco muertos y una explosión tras combates entre ELN y el Clan del Golfo

Como parte del operativo, se restringió el tránsito y el acceso a la zona mientras se descartaban nuevos riesgos. Paralelamente, unidades de la Sijín, la Sipol y otras dependencias de la Policía Nacional desplegaron un plan candado y avanzan en la recolección de pruebas para establecer las circunstancias del atentado e identificar a sus responsables.

Siga leyendo: Estos son los detalles, hasta ahora ocultos, detrás del crimen de María Camila Potosí en Cali

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos