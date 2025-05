Esta es la carta de renuncia de Gustavo Bolívar que Petro aceptó en evento de Tibú luego de pedirle que no hablara

Luego de que se conociera el video en el que el presidente Gustavo Petro desautoriza en pleno acto público a Gustavo Bolívar, director saliente del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se conoció la carta de renuncia enviada por el funcionario, en la que se lee su solicitud de que esta se haga efectiva a partir del próximo 16 de mayo.

El incómodo momento entre Petro y Bolívar se vivió en Tibú, Norte de Santander, este viernes 9 de mayo, desde la tarima de un evento al que asistieron varias autoridades y la comunidad, cuando el presidente interrumpió el orden del día para tomar el micrófono. “Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va, entra su remplazo, que tiene que venir a hablar”, dijo ante el público.

Y, directamente a Bolívar, el presidente expresó: “(...) tenemos que ver los caminos, Bolívar, pero usted no va a tener tiempo porque usted decidió irse”.