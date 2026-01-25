Zulma Guzmán ingresó al apartamento de Juan De Bedout antes del envío de las frambuesas envenenadas

Zulma Guzmán ingresó al menos tres veces al apartamento del economista Juan De Bedout Vargas, lugar al que posteriormente llegaron las frambuesas envenenadas con talio, según la más reciente declaración rendida por De Bedout ante la Fiscalía.
El economista ratificó que sostuvo durante más de seis meses una relación extramatrimonial con Guzmán y confirmó episodios revelados por EL TIEMPO, como el intento de la mujer de instalar un localizador en su vehículo tras ingresar a su conjunto residencial fingiendo estar interesada en arrendar un apartamento.
Para los investigadores, ese episodio constituye una de las aproximaciones directas al inmueble vinculado al envenenamiento.