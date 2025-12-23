“Una catástrofe humanitaria”: alerta de grupos de pacientes por el sistema de salud

El colectivo Todos por la Salud, que agrupa a pacientes, personal médico y ciudadanos, denunció este lunes que la crisis del sistema de salud en Colombia ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en una “catástrofe humanitaria” y un escenario de victimización institucional que afecta a millones de personas.
Según la organización, la negación sistemática de atención oportuna y la interrupción de tratamientos vitales constituyen un daño grave e irreparable al proyecto de vida de los pacientes, quienes —subrayó— no deben ser considerados simples usuarios, sino víctimas que requieren verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, conforme a los principios de derechos humanos establecidos por la ONU.