Lesionados con pólvora han subido en un 17 % respecto a 2024; Antioquia lidera el deshonroso listado

El Instituto Nacional de Salud (INS) entregó su más reciente reporte sobre la vigilancia intensificada sobre lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco o por licor adulterado con metanol. Estas cifras corresponden al corte del domingo 21 de diciembre.
Hasta la fecha, se han notificado 620 casos de lesionados por pólvora en todo el país, lo cual refleja un incremento del 17 % con respecto al mismo periodo de fiestas de fin de año de 2024.