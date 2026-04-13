Defensora del Pueblo pidió liberación “incondicional” de joven secuestrado en el Catatumbo

La defensora del Pueblo Iris Marín exigió la liberación “inmediata e incondicional” de Yormai Sebastián Contreras, un joven de 16 años que fue secuestrado en Tibú, Norte de Santander, hace cinco días.

¿Qué se sabe del secuestro de Yormai Sebastián Contreras?

Yormai Sebastián habría sido secuestrado por el ELN, aunque no se tiene claridad al respecto. Ante esto, la defensora del Pueblo dijo que había un colectivo de madres pidiendo ayuda al Estado para la liberación del joven: “Hoy, 12 de abril, las Madres del Catatumbo nos siguen implorando por la libertad de Yormai Sebastián Contreras, de tan solo 16 años, secuestrado en Tibú hace 5 días, presuntamente por el ELN. Nos piden que no las dejemos solas. Lea también: Defensoría del Pueblo publicará informe sobre salud: tutelas disparadas, mal servicio y el sistema más costoso Exigimos la libertad inmediata e incondicional de Yormai Sebastián, de todas las personas secuestradas, especialmente de las menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un buen futuro, y este empieza por acciones tan básicas como respetar y promover su libertad y dejarles por fuera de la guerra”, escribió Marín.

Defensoría del Pueblo alerta por violencia contra menores en el Catatumbo

Desde el pasado 9 de abril, la Defensoría del Pueblo se había pronunciado frente al secuestro de Yormai Sebastián, ocurrido el 7 de abril en la vía al casco urbano de Tibú, municipio del Catatumbo, una región que se enfrenta permanentemente a la ausencia estatal y la violencia de grupos armados: “Es inaceptable que continúen los actos de violencia contra las y los menores de edad en el Catatumbo. Su vida, libertad e integridad personal deben respetarse en cualquier contexto”. Lea también: Defensoría alerta riesgos y crisis humanitaria en Chocó por enfrentamientos entre el ELN y disidencias

Llamado al cumplimiento de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario

La entidad ya había hecho un llamado similar al que Marín volvió a hacer este 13 de abril: “Este hecho constituye una grave vulneración de sus derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, garantizando su vida, integridad y dignidad”. En ese comunicado también se habló de la misión humanitaria de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz. En territorios como este, donde la presencia del Estado es prácticamente nula, a veces surgen procesos comunitarios fuertes: “Respaldamos la misión humanitaria que adelanta la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz e instamos al Estado colombiano a activar todos los mecanismos de protección disponibles para la atención integral al adolescente y a su familia”.

Finalmente, en ese pronunciamiento, la Defensoría volvió a instar a los grupos armados en la región a no reclutar forzosamente a niños, niñas y adolescentes: “Recordamos el llamado a todos los grupos armados en el Catatumbo a que cesen toda forma de retención de menores. Yormai debe volver a casa”.

El trabajo de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz

Como dijo el primer comunicado de la Defensoría, el secuestro del joven llevó a que la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz promoviera una Comisión Humanitaria liderada por su presidenta Carmen García. Esto, con el propósito de “facilitar canales humanitarios” para la “pronta liberación” de Yormai Sebastián en “condiciones de dignidad y seguridad”, como escribieron en un comunicado.

En ese documento hacen un llamado “respetuoso, pero firme e impostergable al ELN para que garantice de manera inmediata la vida, integridad y dignidad de Yormai Sebastián Contreras Castillo, y procesa a su liberación sin condiciones, permitiendo su retorno seguro al seno de su familia”.

La asociación de madres también dijo al Estado que activara “de manera urgente todos los mecanismos institucionales disponibles para la protección efectiva del adolescente, el acompañamiento integral a su familia y la adopción de medidas que garanticen la no repetición de hechos similares, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales”. Finalmente, pidieron ayuda de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

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