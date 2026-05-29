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Néstor Lorenzo reconoció error con Sebastián Villa: “Me equivoqué en exponerlo”

El entrenador de la Selección Colombia reconoció que cometió un error al exponer a Sebastián Villa con su inclusión en la preconvocatoria mundialista y admitió que el debate alrededor del jugador trascendió lo futbolístico por sus antecedentes judiciales.

  • El incluir a Sebastián Villa en la prelista al Mundial generó polémica y debate. FOTO GETTY
    El incluir a Sebastián Villa en la prelista al Mundial generó polémica y debate. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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El entrenador de la Selección Colombia habló con sinceridad sobre una de las decisiones más polémicas de su proceso al frente del combinado nacional: la inclusión de Sebastián Villa en la preconvocatoria para el Mundial.

En entrevista con Noticias Caracol, el técnico admitió que cometió un error al exponer públicamente al delantero, cuya posible presencia en la ‘tricolor’ generó una fuerte discusión en la opinión pública.

“El tema de Sebastián fue algo duro, las cosas que escuché, no se lo merecía. Me equivoqué en exponerlo. Vi que los hogares pensaban distinto: el hombre y la mujer”, expresó el seleccionador.

Las declaraciones reabrieron el debate alrededor del atacante colombiano y su eventual regreso al equipo nacional. Aunque desde lo futbolístico Villa atravesaba un buen momento y aparecía como una alternativa importante en ataque, el contexto extradeportivo terminó pesando en la decisión final.

El entrenador dejó entrever que la ausencia del extremo en la convocatoria definitiva no respondió únicamente a cuestiones deportivas, sino también al impacto social y mediático que generó su inclusión inicial.

El caso de Sebastián Villa ha estado marcado por procesos judiciales que dividieron la opinión pública. El futbolista fue condenado en una causa relacionada con violencia de género y posteriormente fue absuelto en otra investigación por abuso sexual tras llegar a un acuerdo extrajudicial.

Precisamente esos antecedentes son los que mantienen abierto el debate. Para un sector de la afición y de la opinión pública, los antecedentes judiciales del jugador son suficientes para considerar que no debería representar al país, más allá de sus condiciones futbolísticas o de su rendimiento en el terreno de juego.

Según esta postura, vestir la camiseta de la Selección Colombia implica también representar valores éticos y sociales, especialmente en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un tema de discusión permanente en la sociedad.

Otros, en cambio, consideran que el jugador debe ser evaluado únicamente por su presente deportivo y por las decisiones de la justicia, defendiendo la posibilidad de una segunda oportunidad dentro del fútbol profesional.

Lo cierto es que las palabras del entrenador dejaron en evidencia que el caso de Sebastián Villa trascendió lo futbolístico y se convirtió en uno de los episodios más sensibles y complejos dentro del entorno reciente de la Selección Colombia.

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