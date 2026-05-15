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Cayó alias Fernando, responsable de centros de entrenamiento para menores de las disidencias

En el operativo también se neutralizaron otros cinco integrantes del grupo disidente.

  • El comandante de las FF. MM. dio el anuncio a través de su cuenta de X (antes Twitter). Foto: Redes sociales @COMANDANTE_FFMM
    El comandante de las FF. MM. dio el anuncio a través de su cuenta de X (antes Twitter). Foto: Redes sociales @COMANDANTE_FFMM
El Colombiano
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hace 3 horas
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En desarrollo de una operación militar en el municipio de Belalcázar, Cauca, tropas del Ejército Nacional lograron la neutralización de seis integrantes de la estructura residual Ismael Ruiz, grupo armado ilegal que delinque en esta zona del país.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, entre los sujetos neutralizados estaría alias Fernando Gómez, señalado cabecilla de esta estructura y quien llevaba más de cinco años dentro de la organización armada ilegal.

Las zonas donde concentraba su accionar delincuencial se encontraban en el oriente del departamento del Cauca y el occidente del Huila.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, aseguró que el operativo logró neutralizar “seis integrantes de la estructura residual Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo, facción Mordisco en zona rural de Belalcázar, #Cauca. Entre ellos, se encontraría alias Fernando Gómez, cabecilla de esta estructura criminal que delinque en el oriente del Cauca y occidente del Huila”.

Además, según la información conocida, bajo el mando de alias Fernando Gómez, las comunidades de municipios como Nátaga, Tesalia e Íquira, en Huila, así como Páez, en Cauca, eran víctimas de amenazas, constreñimientos e intimidaciones relacionadas con la instalación de artefactos explosivos y constantes hostigamientos contra la Fuerza Pública.

Es más, el presunto cabecilla era buscado por delitos como concierto para delinquir, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El Ejército Nacional aseguró que las operaciones por parte de las autoridades continuarán en esta región del país con el objetivo de neutralizar a los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona y garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades.

Otros operativos durante esta semana

En la madrugada de este pasado martes, en medio de una operación militar, las Fuerzas Militares “afectaron de manera contundente” una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, encargada de la seguridad del Comando Central y la Dirección Nacional de este grupo armado organizado.

La operación fue ejecutada por tropas del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación a través del CTI, en desarrollo de una maniobra de “Interdicción Aérea - Asalto Directo”.

En este operativo se logró golpear de manera contundente a esta comisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN), liderada por alias Sucre, señalado como el segundo cabecilla de esa estructura, en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

El anuncio lo compartió a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto.

En su mensaje aseguró que esta “estructura terrorista también sostenía confrontaciones armadas para mantener corredores criminales sobre el río Catatumbo y frenar el avance de nuestras tropas”.

En contexto: Fuerzas Militares bombardean anillo de seguridad del ELN en el Catatumbo: hay siete muertos

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