Expresidente Gaviria advierte a Petro: “Que no piense en renunciar a la presidencia para subirse a una tarima”

Luego de los resultados de la primera vuelta, en la que el candidato Abelardo de la Espriella arrasó, sacándole ventaja al candidato del oficialismo Iván Cepeda, una propuesta de un embajador para que Gustavo Petro y Armando Benedetti renuncien para unirse a la campaña del aspirante a la presidencia ha empezado a hacer eco. El expresidente César Gaviria se refirió a esto a través de un comunicado. Quien lanzó la polémica iniciativa fue el embajador de Colombia en Brasil y exjefe del despacho presidencial, Alfredo Saade. “El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo demuestre como es que se ponen 15 millones de votos en las urnas”, escribió en la cuenta de X el funcionario haciendo referencia a Gustavo Petro.

Ese mensaje al parecer recaló en el mandatario, quien en un mensaje fijado en sus redes sociales no solo ataca al candidato que representa a la derecha, sino que alude a ponerse al frente de la estrategia del candidato Cepeda. “Vamos a dar la batalla por la Vida y la Historia libertaria se Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, dice lo escrito por el jefe de Estado.

Esa presunta participación en política por parte del presidente, la cual está prohibida por la ley, ya está generando una ola de reacciones de diversos sectores. Entre las personas que han manifestado su rechazo está el expresidente César Gaviria, quien lideró a Colombia en el periodo 1990-1994, un cuatrienio marcado por la Constitución de 1991 y la lucha intensiva contra el narcotraficante Pablo Escobar, quien fue abatido en 1993. Lea también: Procuraduría suspendió provisionalmente a Alfredo Saade por presunta participación en política

¿Qué le dijo César Gaviria a Gustavo Petro?

A través de un comunicado, uno de los líderes del Partido Liberal se pronunció sobre el pronunciamiento que hizo el jefe de Estado negando los resultados obtenidos en las urnas. “Los colombianos votaron ayer (domingo, 31 de mayo). Lo hicieron en paz, con la dignidad de siempre, y las autoridades electorales entregaron unos resultados que el país entero conoce. Lo que no esperábamos -aunque quizás debimos- es que el presidente de la República saliera minutos después a desconocerlos porque su candidato no ganó”, declaró Gaviria, subrayando que Petro “acabó con las instituciones”.

El exjefe de Estado continuó en el comunicado haciendo referencia a la posibilidad de que el presidente deje su cargo a pocos meses de terminar para dedicarse a hacer campaña. “Que no participe en política electoral. Que no piense en renunciar a la Presidencia para subirse a una tarima con dineros públicos a alentar a su candidato. Que no arrastre al país a una crisis de legitimidad fabricada desdela Casa de Nariño solo porque los resultados no le dieron la razón”, destacó. Para Gaviria, ya el presidente Petro ha estado violando la ley con su injerencia en las campañas, por lo que le hizo una solicitud. “Colombia necesita un presidente que gobierne estos últimos meses con la seriedad que el cargo exige. No un agitador que use el poder del Estado para torcer la voluntad popular”, destacó el líder del Partido Liberal, reiterando un respeto a los resultados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Esta es la carta donde César Gaviria advierte al presidente Gustavo Petro para que no renuncie en pro de hacer campaña a favor de Iván Cepeda. Foto: Cortesía Partido Liberal