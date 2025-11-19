Otro revés en el Gobierno: César Julio Valencia, expresidente de la Corte Suprema, declinó ser ministro de Justicia

El expresidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete, declinó ser Ministerio de Justicia pese a la designación del presidente Gustavo Petro. Contexto: Otro cambio en el gabinete Petro: César Julio Valencia, expresidente de la Corte Suprema, será el nuevo ministro de Justicia Tras la declinación de César Julio Valencia Copete, la cartera de Justicia seguirá en manos de Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, quien permanece como ministro encargado mientras el Gobierno define un nuevo titular. La negativa se conoció seis días después de que el presidente Gustavo Petro anunciara públicamente su designación. El mandatario había informado el 13 de noviembre, a través de su cuenta de X, que Valencia Copete asumiría el Ministerio de Justicia: “En honor a los magistrados perseguidos, será ministro de Justicia el exmagistrado César Julio Valencia Copete”, escribió ese día.

El jurista, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y especialista en derecho comercial del Externado, fue presidente del alto tribunal entre 2007 y 2008 y en enero de 2025 recibió la Cruz de Boyacá en grado de caballero por su “compromiso con la independencia judicial”.

Osuna, Buitrago y Montealegre: los predecesores

La designación frustrada se produjo en un contexto de inestabilidad en la cabeza del Ministerio de Justicia, luego de la salida de Eduardo Montealegre el 25 de octubre. El exfiscal general renunció menos de 24 horas después de presentar su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente y lo hizo mediante una carta en la que advertía al presidente sobre “traidores que acechan con dagas peligrosas”. Montealegre alcanzó a estar cuatro meses en el cargo, que había asumido en junio tras persuadir a Petro de impulsar con rapidez una Constituyente.