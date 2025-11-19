Estos son los representantes del Pacto Histórico que están a favor de la moción de censura contra MinDefensa

Ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes e impulsada por la congresista del Partido Verde, Katherine Miranda, fue radicada la moción de censura en contra del ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez.

Dicha radicación se hizo con un documento que fue firmado por 30 legisladores y estaría fundamentado en las operaciones militares que hasta el momento, según Medicina Legal, ha dejado al menos 15 menores de edad fallecidos.

Lea también: Justicia Penal Militar abre indagación por bombardeo en Guaviare que dejó siete menores muertos

En la lista de representantes que firmaron la carta que llama a hacerle control al ministro de defensa por sus acciones está la de 3 congresistas que hacen parte del Pacto Histórico, partido de la bancada del Gobierno.