Tres soldados fueron asesinados en ataque con explosivos en el Meta; señalan a disidencias de ‘Calarcá’

Tres soldados profesionales fueron asesinados y otros seis militares resultaron heridos en dos ataques contra tropas del Ejército registrados durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre en zonas rurales de La Macarena y Vistahermosa, Meta. Las primeras verificaciones del Ejército apuntan a la Estructura Ever Castro, del grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias Calarcá, como posible responsable de la acción en La Macarena. El primer hecho ocurrió en la vereda La Unión, en La Macarena, donde tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 35, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 12, fueron atacadas mediante la activación de un área preparada con dispositivos explosivos improvisados. Entérese: General Mejía, señalado de presuntos nexos con ‘Calarcá’, fue imputado por otros delitos: ¿cuáles? De acuerdo con el reporte entregado tres soldados profesionales murieron en el ataque. Fueron identificados como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez. En ese mismo hecho resultaron heridos un suboficial y tres soldados profesionales. Las autoridades activaron las capacidades aéreas, operacionales y médicas para atender a los uniformados y coordinar su evacuación. La información fue incluida en un comunicado de prensa publicado este lunes por la Fuerza de Tarea Omega, unidad que tiene presencia operacional en Meta, Caquetá y Guaviare.

Puede leer: Golpe a Calarcá: habría fallecido alias Leito, cabecilla de las disidencias señalado por la muerte de 13 policías en Amalfi Durante la misma madrugada se registró otro ataque contra tropas del Ejército, en la vereda Puerto Chorizo, zona rural de Vistahermosa.Según la Fuerza de Tarea Omega, militares del Batallón de Despliegue Rápido N.° 31, de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11, fueron atacados mientras realizaban un desplazamiento por la zona. El ataque comenzó también con la activación de un dispositivo explosivo improvisado y posteriormente los uniformados fueron atacados con disparos de armas de fuego de largo alcance. Como consecuencia de esta acción, dos soldados profesionales resultaron heridos. Los militares fueron trasladados inicialmente al dispensario médico de Apiay. Las autoridades adelantaban las gestiones para remitirlos al Hospital Departamental de Villavicencio, donde recibirían valoraciones especializadas y atención médica.

Ejército mantiene operaciones en el suroriente del país tras los ataques contra sus tropas

Tras los ataques, el Ejército informó que activó sus capacidades operacionales, aéreas y médicas para realizar la extracción y evacuación del personal afectado. En el caso de La Macarena, se mantenían las coordinaciones para evacuar a los cuatro militares heridos, mientras que los dos uniformados afectados en Vistahermosa ya habían sido trasladados al dispensario médico de Apiay. Conozca: En tres días, dos ataques a estación de Policía en Norte de Santander, ¿qué hay detrás? La Fuerza de Tarea Omega también informó que dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias de los tres soldados asesinados, con apoyo psicológico, espiritual, asistencial y administrativo. La institución expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados de los militares muertos y señaló que mantendrá el acompañamiento a las familias de los uniformados heridos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En el comunicado, también rechazó los ataques: “Rechazamos categóricamente estos ataques terroristas que atentan contra la vida y la integridad de nuestros soldados. La institución denunciará los hechos ante las autoridades competentes para que se esclarezcan las circunstancias, se identifique a los responsables y se determinen las posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”, concluyó.

Mientras avanzan estas investigaciones, las operaciones militares continúan en el suroriente colombiano con el objetivo de contrarrestar las acciones de las estructuras armadas ilegales, proteger a la población civil y garantizar la seguridad en el territorio. No se vaya sin leer: Incendio en Villa de Leyva amenaza acuíferos, centro histórico y golpea al turismo: “este fuego ha sido arrasador” Bloque de preguntas y respuestas:

Los soldados profesionales asesinados fueron Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez, según confirmó el Ejército Nacional. ¿Qué grupo armado habría asesinado a los tres soldados en Meta? El Ejército señaló preliminarmente a la Estructura Ever Castro, del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, como posible responsable del ataque. ¿Cuántos militares resultaron heridos en los ataques de La Macarena y Vistahermosa? Seis militares resultaron heridos en los dos ataques en Meta. En La Macarena fueron lesionados un suboficial y tres soldados profesionales, mientras que en Vistahermosa resultaron heridos otros dos soldados.