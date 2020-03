Cierre de frontera con Venezuela y restringir entrada al país: medidas contra el coronavirus

Desde las cinco de la mañana de este sábado estarán cerrados los siete puntos fronterizos con Venezuela. Además, desde el lunes se restringirá el ingreso de extranjeros a Colombia que, en los últimos 14 días, hayan estado en Europa o China. Y los colombianos que lleguen de estos países tendrán que someterse a un aislamiento preventivo obligatorio que será monitoreado por las autoridades.

Los anuncios los hizo el presidente Iván Duque sobre las diez de la noche desde la Casa de Nariño. En la rueda de prensa precisó que son medidas que se toman para “fortalecer la protección en nuestro país y dar un paso adicional para enfrentar esta pandemia global” del Covid-19.

Sobre Venezuela, donde se han confirmado dos casos de coronavirus, el mandatario dijo que “se harán como medida de protección ante la situación que se está presentando también en el vecino país. Lo hacemos con el apoyo y la coordinación de las autoridades migratorias y sanitarias y de la Fuerza Pública”.

En cuanto a los puntos fronterizos con Ecuador, señaló que permanecerán abiertos, pero bajo estricta vigilancia en un trabajo conjunto con las autoridades de este país. “Se reforzarán los controles y herramientas que tenemos de migración con Ecuador en nuestros pasos fronterizos, ello partiendo de la base que venimos trabajando de manera mancomunada para tener herramientas de control en materia de salud y monitoreo”.

En cuanto al ingreso de personas provenientes del extranjero también hubo decisiones. A diferencia de lo que ha ocurrido otros países, como Bolivia, Ecuador y Estados Unidos, no se cancelaron los vuelos provenientes de China y Europa. Sin embargo, sí se decidió que las personas con alguna de estas nacionalidades y los colombianos no residentes en el país, no podrán entrar a Colombia.

Si se trata de colombianos que estuvieron en los últimos 14 días en países que son focos del coronavirus, como España o Italia, sí podrán ingresar. Pero, para hacerlo, tendrán que someterse primero a un aislamiento preventivo obligatorio, en el que habrá una estricta vigilancia y que, de no cumplirse, acarrearía sanciones.

“A partir del lunes 16 de marzo se restringe el acceso de extranjeros que hayan estado en países de Europa o Asia, se exceptúan los nacionales residentes y miembros de misiones diplomáticas quienes estarán sujetos a aislamiento preventivo obligatorio. Estarán sujetos a sanciones y habrá visitas aleatorias para verificar el cumplimiento del aislamiento”, indicó Ángela María Orozco, ministra de Transporte.

“Son excepciones que también son claras y que se hacen examinando medidas internacionales. Con esto fortalecemos la protección en nuestro país y damos un paso adicional para enfrentar esta pandemia global”, dijo Duque para terminar la rueda de prensa en la que se anunciaron las medidas.