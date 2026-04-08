Pilas: Cancillería suspende expedición de pasaportes temporalmente por caída de plataforma, ¿qué hacer si tiene cita?

Este miércoles fue suspendida la atención en las oficinas para la expedición de pasaportes. Los casos se han presentado en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga y hasta en los consulados.
Debido al fallo a nivel mundial de la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano), no se pueden prestar servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea, según informó la Cancillería.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología inició una intervención técnica en la plataforma para resolver las intermitencias, mientras se acumulan filas en las principales sedes de expedición de pasaportes.
“Reconocemos que la estabilidad de este sistema es fundamental para la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea; por ello, estas labores se centran en realizar análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”, escribió la Cancillería.