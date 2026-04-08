x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pilas: Cancillería suspende expedición de pasaportes temporalmente por caída de plataforma, ¿qué hacer si tiene cita?

La Cancillería emitió un comunicado explicando la situación, que tendría que ver con una falla a nivel mundial del sistema SITAC.

  • La Cancillería explicó algunos de los motivos en un comunicado. FOTO: Julio César Herrera
    La Cancillería explicó algunos de los motivos en un comunicado. FOTO: Julio César Herrera
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Este miércoles fue suspendida la atención en las oficinas para la expedición de pasaportes. Los casos se han presentado en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga y hasta en los consulados.

Debido al fallo a nivel mundial de la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano), no se pueden prestar servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea, según informó la Cancillería.

Lea también: Procuraduría pide suspender el nuevo modelo de pasaportes por presuntas irregularidades

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología inició una intervención técnica en la plataforma para resolver las intermitencias, mientras se acumulan filas en las principales sedes de expedición de pasaportes.

“Reconocemos que la estabilidad de este sistema es fundamental para la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea; por ello, estas labores se centran en realizar análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”, escribió la Cancillería.

¿Qué hacer si tiene cita?

La entidad agregó que el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento. Se recomienda estar pendiente de los diferentes canales de la Cancillería y las oficinas de expedición, como gobernaciones y consulados, para planear su trámite. En este momento no hay certezas de si quienes tienen cita esta semana la perderán.

La cartera dijo que, si bien son conscientes del impacto generado por las intermitencias temporales del servicio, “estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo.

Y concluyeron que “una vez confirmada la estabilización total de la plataforma se emitirá una notificación formal de cierre del mantenimiento”. Hasta el momento no es claro cuánto tiempo pueda tardar en resolverse el inconveniente.

Fallas en Antioquia

Por ejemplo, en Antioquia, las fallas se comenzaron a notar este 7 de abril, por lo que la Oficina de Pasaportes de la Gobernación reprogramó las citas que tenía programadas para este miércoles, 8 de abril.

El sistema había comenzado a funcionar, pero desde Cancillería dieron la orden de cancelar las operaciones hasta nuevo aviso.

Esto afectó a 1.700 personas que estaban programadas para realizar el trámite durante estos dos días, pues para el martes había más de 1.100 citas y no se pudieron atender 850, en tanto que para este miércoles había 1.140 y llegaron 913 usuarios, a los que fue necesario devolver.

Los cambios en el modelo de pasaportes

Hasta ahora no hay claridad acerca de si el percance tiene que ver con los cambios que se han instaurado en la elaboración de este documento, que es esencial para salir del país, ya que desde el primero de abril entró en vigencia un nuevo modelo.

Todo tras la pelea del gobierno Petro con la firma Thomas Greg & Sons, que llevaba fabricando los pasaportes por años. La promesa del Gobierno era que para los ciudadanos iba a ser más fácil acceder al pasaporte porque la producción quedaría en manos del mismo Estado colombiano.

“Llega temprano y en solo 15 minutos podrás tener tu pasaporte en mano”, aseguró la Cancillería en su momento. Hoy, para muchos, esos 15 minutos pueden convertirse en quién sabe cuánto tiempo de espera.

Se reitera, a su vez, que no es necesario que renueve su pasaporte si aún está vigente. Si usted no tiene pasaporte o debe renovarlo porque ya caducó la fecha, ahí sí tendrá un pasaporte emitido por el nuevo modelo.

Lea también: Tribunal mantiene demanda que busca tumbar convenio con Portugal para los nuevos pasaportes

Aunque la producción de pasaportes quedará en manos del Estado colombiano, al menos los primeros 196.000 ya se imprimieron en Portugal, no en la Imprenta Nacional. El presidente Gustavo Petro ha afirmado en varias ocasiones que “ya hay maquinaria” en Colombia, y dijo que “los producimos. Habrá 50 mil entregados hasta el mes de abril”, pero aquello sería inexacto.

Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional, dijo a este diario a principios de abril que “En una primera etapa, las libretas se fabricarán inicialmente en Europa en el marco del convenio, mientras que la personalización de los documentos se realizará en la Imprenta Nacional”.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida