Es la hora de ‘El Tigre’: Cali está lista para la posesión de Abelardo De la Espriella

Cali ya está lista para vivir una jornada que marcará un hito en la historia de Colombia. Hoy, la capital del Valle del Cauca será sede de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, convirtiéndose en la primera ciudad distinta a Bogotá en albergar una ceremonia de investidura presidencial en más de dos siglos de vida republicana.

De cara a este acontecimiento, las autoridades nacionales y distritales desplegaron un amplio operativo de seguridad, acompañado de una programación cultural y logística con la que buscan garantizar que la ciudad reciba en calma a miles de visitantes, cerca de 30 delegaciones internacionales y una decena de jefes de Estado y de Gobierno.

El alcalde Alejandro Eder aseguró que la ciudad está preparada para asumir este reto y pidió a los caleños vivir la jornada con tranquilidad y orgullo.

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“Caleños y caleñas pueden estar tranquilos. Nuestra ciudad va a ser una ciudad ejemplar. Cali va a estar en paz y vamos a hacer historia. En más de doscientos años de historia republicana de Colombia, nunca antes un presidente se había posesionado por fuera de Bogotá y eso va a ocurrir aquí, en Cali”, manifestó.

El secretario encargado de Seguridad y Justicia, Jorge Moreno, explicó que la operación comenzó desde el momento en que se confirmó a Cali como sede de la ceremonia y que involucra un trabajo coordinado entre el Ejército, la Policía, la SIJIN, Migración Colombia y demás organismos de seguridad.

Mientras el Ejército mantiene un tercer anillo de seguridad desde el Cauca y las principales vías de acceso a la ciudad, la Policía reforzó los controles en los ingresos a Cali con puestos itinerantes, unidades de inteligencia y vigilancia permanente.

En un recorrido de EL COLOMBIANO, se pudo evidenciar que paralelamente a ello se mantiene un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado, coordinando todas las capacidades operativas y logísticas para atender cualquier eventualidad.

En total, más de 11.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados en Cali, el Valle y el norte del Cauca para garantizar el desarrollo seguro de la posesión presidencial.

“Queremos decirles a los caleños y a quienes nos visitan que Cali está segura. Toda amenaza será neutralizada con el trabajo coordinado de nuestras autoridades”, afirmó Moreno, quien además reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123 de la Policía.

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Plan de recompensas

Las autoridades recordaron que continúa vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir posibles atentados. Como parte del plan especial de seguridad, la Alcaldía implementó varias restricciones temporales.

Desde este 6 de agosto y hasta el sábado al mediodía quedó prohibido el transporte de carga, escombros y trasteos dentro de la ciudad. También se restringió la venta de combustible en bolsas, canecas o recipientes similares, aunque el abastecimiento en estaciones de servicio continuará con normalidad para vehículos y motocicletas.

De igual manera, continúa vigente la restricción al porte de armas, incluso para quienes cuentan con permiso legal, mientras que la Aeronáutica Civil prohibió el vuelo de drones sobre Cali y municipios vecinos como Yumbo, Jamundí y Palmira para garantizar el control del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.A estas medidas se sumarán otras durante el día de la posesión.

El alcalde Eder recordó que el viernes 7 de agosto regirá ley seca entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, además del día sin carro entre las 7:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Como alternativa de movilidad, el sistema de transporte masivo MÍO prestará servicio gratuito durante toda la jornada. Pero la ciudad no solo estará concentrada en la seguridad. La Administración Distrital preparó una agenda cultural para que caleños y visitantes vivan este momento histórico como una verdadera celebración ciudadana.

Las delegaciones internacionales

La posesión presidencial también pone a Cali en el centro de la agenda diplomática internacional. De acuerdo con el alcalde, cerca de 30 delegaciones oficiales están en la ciudad, entre ellas diez encabezadas por jefes de Estado o de Gobierno.

Entre los invitados figuran el rey Felipe VI de España —quien visita por primera vez la capital vallecaucana—, los presidentes de Argentina, Chile y Panamá, la presidenta de Costa Rica, el primer ministro de Curazao y delegaciones de alto nivel de Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel y otros países aliados de Colombia. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, fue el primero en llegar este miércoles a Cali para participar en la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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Ayer, la canciller Rosa Villavicencio y una delegación del Gobierno recibieron en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a los primeros dignatarios que asistirán a la posesión presidencial, entre ellos la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera; el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados; el vicepresidente de Perú, Luis Galarreta; el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita; y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas.

A su vez, están invitados el presidente de Honduras, Nasry Asfura; la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, María Malmer Stenergard; el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar; el presidente de Argentina, Javier Milei; el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira; el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Todd Blanche.

La comitiva también está integrada por Hugo Guevara, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá; Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes; Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas; Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente.

También estará Viviana Bovo, subsecretaria principal adjunta interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra; y Kristopher D. Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Otra invitada es la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy. El rey Felipe VI llega hoy en un vuelo oficial para participar en las actividades previstas durante su visita. Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, también harán presencia en la posesión de De la Espriella. Se esperaba la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pero la canciller Rosa Villavicencio, en diálogo con Caracol Radio, confirmó que este no asistiría a la posesión de Abelardo De la Espriella.

“La verdad no sé por qué no van a venir. Creo que pues los cambios de ciudad, el poco tiempo con el que hay que planificar”, dijo.