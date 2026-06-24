Clan del Golfo creció un 100% en el gobierno de Gustavo Petro, ¿aprovechó la “paz total”?

Durante el gobierno de Gustavo Petro, el Clan del Golfo incrementó sus filas hasta llegar a cerca de 10.000 integrantes, convirtiéndose en la organización criminal más grande de Colombia, en medio de una política de “paz total” que fue laxa en el combate al crimen organizado.
Este crecimiento desmesurado del cartel narcotraficante volvió a la lupa de la opinión pública a raíz de las revelaciones periodísticas de Noticias Caracol, que en la mañana de este miércoles expusieron grabaciones de gabelas prometidas en 2022 por el alto comisionado para la paz de ese momento, Danilo Rueda, para que ese grupo ilegal se sumara a los diálogos de paz.
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Según las conversaciones entre el funcionario y Luis Armando Pérez Castañeda (“Bruno” o “Jerónimo”), el vocero político de la facción, a cambio de que decidieran participar del proyecto de “paz total”, el Gobierno les ofrecía el cese de bombardeos en su contra, la suspensión de los pedidos de extradición para los cabecillas y el despido de oficiales de Inteligencia que los investigaban.
La evidencia posterior demuestra que los bombardeos sí se suspendieron entre agosto de 2022 y diciembre de 2024, cuando se produjo un ataque aéreo contra ese grupo en Cáceres, Antioquia. Tampoco se han registrado extradiciones de sus líderes.
Tal cual lo ha documentado EL COLOMBIANO, al igual que diversas organizaciones que investigan el conflicto armado y las propias Fuerzas Militares, el Clan del Golfo ha tenido un crecimiento desmesurado en el último cuatrienio.
La organización narcotraficante se benefició del repliegue que la Fuerza Pública implementó en varias regiones, como parte de los ceses el fuego y pactos de no agresión promovidos por la Casa de Nariño contra varios grupos criminales.
Eso le permitió expandir sus fronteras y, gracias a la bonanza del narcotráfico y la minería ilegal, tener el dinero suficiente para incrementar sus integrantes de 4.500 a cerca de 10.000.
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