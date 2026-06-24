Clan del Golfo creció un 100% en el gobierno de Gustavo Petro, ¿aprovechó la “paz total”?

Durante el gobierno de Gustavo Petro, el Clan del Golfo incrementó sus filas hasta llegar a cerca de 10.000 integrantes, convirtiéndose en la organización criminal más grande de Colombia, en medio de una política de “paz total” que fue laxa en el combate al crimen organizado. Este crecimiento desmesurado del cartel narcotraficante volvió a la lupa de la opinión pública a raíz de las revelaciones periodísticas de Noticias Caracol, que en la mañana de este miércoles expusieron grabaciones de gabelas prometidas en 2022 por el alto comisionado para la paz de ese momento, Danilo Rueda, para que ese grupo ilegal se sumara a los diálogos de paz. Conozca: “Juguemos a las escondidas”: la escandalosa revelación sobre las negociaciones del Gobierno Petro con el Clan del Golfo Según las conversaciones entre el funcionario y Luis Armando Pérez Castañeda (“Bruno” o “Jerónimo”), el vocero político de la facción, a cambio de que decidieran participar del proyecto de “paz total”, el Gobierno les ofrecía el cese de bombardeos en su contra, la suspensión de los pedidos de extradición para los cabecillas y el despido de oficiales de Inteligencia que los investigaban. La evidencia posterior demuestra que los bombardeos sí se suspendieron entre agosto de 2022 y diciembre de 2024, cuando se produjo un ataque aéreo contra ese grupo en Cáceres, Antioquia. Tampoco se han registrado extradiciones de sus líderes. Tal cual lo ha documentado EL COLOMBIANO, al igual que diversas organizaciones que investigan el conflicto armado y las propias Fuerzas Militares, el Clan del Golfo ha tenido un crecimiento desmesurado en el último cuatrienio. La organización narcotraficante se benefició del repliegue que la Fuerza Pública implementó en varias regiones, como parte de los ceses el fuego y pactos de no agresión promovidos por la Casa de Nariño contra varios grupos criminales. Eso le permitió expandir sus fronteras y, gracias a la bonanza del narcotráfico y la minería ilegal, tener el dinero suficiente para incrementar sus integrantes de 4.500 a cerca de 10.000. Entérese: Ellos son los 35 oficiales cuyas bajas fueron ordenadas para no ‘entorpecer’ negociación de paz con el Clan del Golfo

La estructura y los territorios copados

En la cúpula de la organización hay un grupo de cabecillas llamado Estado Mayor Conjunto, en el cual están “Chiquito Malo”, “Rodrigo Flechas”, “el Cura”, “Jerónimo”, “Richard” y “Flaco Monseñor”. El siguiente eslabón en la estructura son los bloques, con los que el cartel coordina sus operaciones territoriales por regiones. Según fuentes judiciales, hay cinco: el bloque Central Urabá, en partes de Antioquia, norte de Chocó, Norte de Santander, Meta, Casanare, Vichada, Cundinamarca y la costa de Córdoba; bloque Roberto Vargas Gutiérrez, en zonas de Antioquia, Sucre, Bolívar y Córdoba; bloque Jairo de Jesús Durango, en el sur de Chocó, Valle y Nariño; bloque Nelson Darío Hurtado, en Cesar, La Guajira y Magdalena; y el bloque Aristides Mesa Páez, en parte des Santander, Bolívar, Atlántico y San Andrés. De estos bloques se desprenden 25 frentes armados, con los cuales ejercen el control territorial. Adicionalmente, el Clan del Golfo tienen células activas en España, Ecuador, Panamá y Venezuela. Entre 2022 y 2025, su presencia territorial pasó de 165 a 338 municipios, según datos de Inteligencia. Las redes se expanden por 23 departamentos.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, el Clan del Golfo duplicó su número de integrantes y amplió su presencia territorial de 165 a 338 municipios del país. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.

La organización está en un proceso de propagación territorial desde que “Chiquito Malo” asumió sus riendas en 2022, tras la extradición de “Otoniel” y el inicio de la “paz total”. Uno de los frentes de expansión está en el sur de Chocó, en especial en la subregión del Baudó y la cuenca del río San Juan. Allí están en guerra contra el ELN, arrebatándole sectores estratégicos a su Frente de Guerra Occidental. Otro frente de batalla lo tienen en el Nordeste de Antioquia, Bajo Cauca y el sur de Bolívar, donde pelean contra las fuerzas combinadas del frente José Antonio Galán del ELN y el frente 4° de las disidencias de las Farc. El cartel también está consolidando un corredor de movilidad entre el Norte de Antioquia y Risaralda, pasando por el Nordeste y el Occidente antioqueños, cercando así un vasto territorio en el que abundan los yacimientos de oro. Y la misma dinámica tiene en el Magdalena Medio, desde Cesar hasta Caldas, tomando en el mismo movimiento el Oriente de Antioquia.

Por estos dos movimientos, los analistas de las agencias de seguridad estiman que el Clan forjará dos bloques nuevos: el bloque Edwin Román, ascendiente en importancia y recursos a un frente que antes solo operaba en el Occidente de Antioquia; y el bloque Magdalena Medio. El último frente de batalla está en Magdalena y La Guajira, donde el Clan se disputa las plazas para el narcotráfico y la extorsión con la banda Los Pachenca. Aunque las autoridades suelen repetir que la estructura solo persigue las rentas ilícitas, en la práctica también implementan el control social en algunos sectores del país, mediante la intimidación de la comunidad, la vigilancia de sus carreteras, el reclutamiento de los jóvenes y las obras sociales pagadas con dinero sucio. Entre esos lugares “dominados” está el norte de Chocó, en Unguía y Acandí, donde además regula el tráfico de migrantes por el Tapón del Darién hacia Panamá. En sectores rurales de municipios del sur de Córdoba, como Tierralta, La Apartada y Puerto Libertador; y del Urabá antioqueño, como Turbo, Carepa y Necoclí, tienen tentáculos en casi todas las esferas del poder político, económico y social. Es la actualidad el Clan del Golfo y el Gobierno están inmersos en un proceso de paz, cuya sede de conversaciones ha sido Catar, desde septiembre de 2025. Entre los acuerdos logrados hasta el momento, está la concentración de 400 integrantes en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta, Córdoba, que está programada para este 25 de junio de 2026. Continúe leyendo: EXCLUSIVO: La historia detrás de los 3 misteriosos voceros del Clan del Golfo en diálogos de Catar.

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