Impulsadora de empresas de tecnología y experta en innovación: así es el currículo de la nueva MinCiencias

“Me mueve una convicción: convertir el conocimiento en oportunidades reales —empresas, empleo y desarrollo— para las regiones y para Colombia”.

Con esta frase, posteada en un perfil profesional de la red social LinkedIn, se presenta en el ambiente laboral la futura ministra de Ciencia y Tecnología, Claudia Benavides Salazar.

El presidente electo Abelardo de la Espriella la designó como la próxima titular de una cartera históricamente relegada en los gobiernos del país, bajo la premisa de que, en su mandato, la ciencia será “un motor de desarrollo nacional”.

Benavides nació en Pasto y se crio en Manizales. Es ingeniera industrial con maestría en Creatividad e Innovación y un doctorado en Competitividad y Sostenibilidad.

“Llevo más de 25 años convirtiendo conocimiento en desarrollo: gerenciando proyectos de innovación y emprendimiento —tradicionales, de base tecnológica, digitales, con enfoque de género y longevidad— y construyendo institucionalidad para la competitividad del país”, afirmó ella en su perfil.

Asegura que ha trabajado en proyectos de gobernanza y política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación; instrumentos financieros para la ciencia y la innovación; estructuración, gerencia y participación en proyectos de regalías; transferencia de conocimiento al mercado, que incluye la “incubación y aceleración de más de 400 empresas de base tecnológica”, entre otros.