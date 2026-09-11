Más de una vez Claudia López ha “volteado” sus posturas políticas, ¿hará alianza con Petro?

La noticia de la fotografía de Claudia López y Gustavo Petro abrazados no se quedó en la polémica del encuentro y los reclamos de coherencia a la exalcaldesa.
Según fuentes consultadas por este diario, ambos dirigentes intentaron dejar atrás sus diferencias en temas como el Metro de Bogotá y plantearon la posibilidad de hacer una consulta para ganar la Alcaldía de Bogotá con sus candidatos.
No se descarta, incluso, que el propio Petro quiera repetir ser alcalde de Bogotá, como ha anticipado EL COLOMBIANO. También en el encuentro, habrían hablado de posibles alianzas en otras regiones del país.
El expresidente y jefe del Pacto Histórico había publicado la foto en su cuenta de X el jueves y aseguró que es la “hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria”. López, por su parte, respondió que los años de “sectarismo y señalamientos infundados” en su contra y contra Angélica Lozano deben cesar y habló de “reconstruir puentes, confianza y propósitos”.
Así, ambos volvieron a coincidir, como en 2018, para enfrentar a la “derecha mafiosonga y fascista”, en palabras de López en entrevista con Caracol Radio.
El detalle es que el escenario político es muy distinto al de hace unos meses: Petro ya no está en el Gobierno, Abelardo de la Espriella ocupa legítimamente la Casa de Nariño y la discusión empieza a mirar hacia las elecciones regionales de 2027.
López viene de una campaña presidencial en la que obtuvo cerca de 225.000 votos, quedó por fuera de la segunda vuelta y terminó respaldando a Iván Cepeda. Ahora, apenas unos meses después, vuelve a sentarse con Petro para hablar de una posible unidad de sectores progresistas.
En medio de las críticas por este acercamiento con el exmandatario, López, a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, aseguró que el panorama hoy es distinto. “Tenemos hoy un escenario riesgoso y radicalmente distinto al de hace unos meses. Eso amerita reflexión y acción: enmienda, reconciliación y una nueva era de concertación progresista. Sigamos conversando”, escribió.