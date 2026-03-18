¿Se volvió a estrellar? Claudia López le ofreció a Fajardo ser su vice, pero le dijo que no

Claudia López va en fórmula a la vicepresidencia con Leonardo Huerta. Sin embargo, esa no fue su idea inicial. Según reveló en una entrevista, le ofreció la vicepresidencia a Sergio Fajardo. “Mira, Sergio, todavía podemos confluir. Yo acabo de ganar una consulta, tengo la obligación, la responsabilidad con la gente que me eligió de ir a primera vuelta, pero podemos hacer equipo, ¿por qué no hacemos fórmula y salimos adelante?” Y dijo que no, que él quería ir solo a primera vuelta”, dijo López a Noticias Caracol. Algo curioso de esta propuesta es que esa fórmula se dio en 2018, pero con Fajardo para la presidencia y López a la vicepresidencia. Pero les faltó el centavo para el peso: se quedaron por fuera de la segunda vuelta por 200.000 votos. Luego, López fue alcaldesa de Bogotá y eso la llevó a pensar en una aspiración presidencial propia. Lea también: 14 fórmulas: así quedó el listado de candidatos presidenciales con sus vicepresidentes para la primera vuelta

¿Por qué Fajardo rechazó la propuesta?

El “no” de Fajardo reiteró lo que ya venía sonando: que el único candidato que le hizo el juego a la “Consulta de las soluciones” de López, Leonardo Huerta, sería su fórmula. Ya le había propuesto a Fajardo participar en esa consulta, de la misma manera que lo hizo con el exministro Juan Fernando Cristo, quien ya aterrizó donde Cepeda. Otro que le dijo que no a López para una consulta de centro fue el exalcalde de Cali Maurice Armitage. Fajardo insistió en ir solo a primera vuelta, en una decisión que se tomó en conjunto con el asesor Antoni Gutiérrez Rubí. La movida se entendió, en su momento, como un intento de Fajardo en no repetir el fracaso de la coalición Centro Esperanza de 2022, en la que, si bien fue el vencedor, sacó votos insuficientes que pudieron “quemarlo” para primera vuelta.

Claudia López, Sergio Fajardo y un centro político dividido y sin fuerza

En medio de un centro dividido y una campaña en la que no calaron sus posiciones (en las que ha sido pro Petro y anti Petro) su candidatura no despegó. Y, a pesar de haberse medido en las consultas, no parece tener mucho margen para crecer. De hecho, en su discurso de victoria, llamó a “derrotar al uribismo” en primera vuelta, lo que se vio como un guiño a la aspiración de Cepeda. Además, se suma que su esposa, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, se quemó en las elecciones del 8 de marzo, por lo que no repetirá curul en el Congreso. Evidentemente, Lozano viene apoyando a López en su carrera para la presidencia. Por su parte, Fajardo quiere proyectarse como la opción de “Cambio, serio, seguro” desde el centro. Sin embargo, el centro que él representa no salió fortalecido del 8 de marzo. Se consolidaron los dos opuestos: Pacto Histórico y Centro Democrático. Lea también: Iván Cepeda respalda anuncio de Gustavo Petro de liquidar las EPS “quebradas” Dignidad y Compromiso, el partido que lo avaló, solo eligió a una senadora, Jennifer Pedraza, a quien eligió como su jefa de debate. Federico Restrepo, candidato al Senado que se quemó, será su gerente de campaña. El partido quedó golpeado, ya que una de sus principales figuras, Jorge Robledo, se quemó, a pesar de que en ocasiones anteriores era de los senadores más votados con más de 200.000 votos. No obstante, no se sabe qué impacto pueda tener esto en la aspiración de Fajardo. A la división del centro se suma que una de sus figuras emergentes, Juan Daniel Oviedo, apoyó a la candidatura de Paloma Valencia, quien ganó la Gran Consulta por Colombia, en una apuesta por moderarla, llevarle votos del centro político y enviar un mensaje de que se puede construir un gobierno de coalición entre posturas distintas. Bloque de preguntas y respuestas