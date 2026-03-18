¿Se volvió a estrellar? Claudia López le ofreció a Fajardo ser su vice, pero le dijo que no

Claudia López va en fórmula a la vicepresidencia con Leonardo Huerta. Sin embargo, esa no fue su idea inicial. Según reveló en una entrevista, le ofreció la vicepresidencia a Sergio Fajardo.
“Mira, Sergio, todavía podemos confluir. Yo acabo de ganar una consulta, tengo la obligación, la responsabilidad con la gente que me eligió de ir a primera vuelta, pero podemos hacer equipo, ¿por qué no hacemos fórmula y salimos adelante?” Y dijo que no, que él quería ir solo a primera vuelta”, dijo López a Noticias Caracol.
Algo curioso de esta propuesta es que esa fórmula se dio en 2018, pero con Fajardo para la presidencia y López a la vicepresidencia. Pero les faltó el centavo para el peso: se quedaron por fuera de la segunda vuelta por 200.000 votos. Luego, López fue alcaldesa de Bogotá y eso la llevó a pensar en una aspiración presidencial propia.
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