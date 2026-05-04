Star Wars: por qué la saga de ciencia ficción se celebra el 4 de mayo y cuál es el origen de esta fecha

Cada 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars se reúnen en diferentes partes del mundo para celebrar una de las sagas de ciencia ficción más taquilleras de la historia del cine.
A este día se le conoce como el Día Internacional de Star Wars, Star Wars Day o “May the 4th be with you”, y es un fenómeno cultural que cada año destaca la relevancia de esta historia, que ha trascendido generaciones.
Lea: La película Star wars: The Mandalorian and Grogu estrenó su tráiler (ya casi se verá en cines)
El origen de la celebración no obedece a una estrategia de marketing. El 4 de mayo es el día de Star Wars debido a un juego de palabras en inglés con una de las frases icónicas de la saga: “May the Force be with you”, es decir, “Que la Fuerza te acompañe”.
Esa expresión, utilizada por los Jedi en la historia, suena muy similar a “May the Fourth be with you”, que en español sería “Que el 4 de mayo te acompañe”. De ahí surge la fecha de la conmemoración.