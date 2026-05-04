3 de cada 4 hogares en Medellín tienen mascotas; así va el “boom” del negocio que ya supera los $5 billones

El panorama económico de Colombia ha encontrado un motor de crecimiento sotenido y contundente, se trata del bienestar animal y tenencia de mascotas. Lo que antes se consideraba un gasto ocasional, hoy representa un mercado robusto que ya supera los $5 billones. Según Alejandra Mejía Vallejo, CEO de Marketing Veterinario y experta en desarrollo y escalamiento de negocios veterinarios, “no estamos ante un fenómeno pasajero, sino frente a una transformación estructural del consumidor”. Un informe de Marketing Veterinario reveló que con más de 10 millones de mascotas en el territorio nacional y una penetración en los hogares que ya alcanza el 70%, el país se posiciona como el cuarto mercado más importante de Latinoamérica, registrando un crecimiento en ventas superior al 25% durante el último año. Puede leer: ¿Tener un perro ayuda a vivir más? Esto dice la ciencia sobre las mascotas y la salud

Antioquia, el epicentro del consumo de productos y servicios para mascotas

Dentro de este ecosistema nacional, Antioquia se consolida como el mercado más dinámico de Colombia. Los datos de Marketing Veterinario evidencian que el 83% de los hogares antioqueños conviven con al menos una mascota, la tasa más alta en toda la geografía colombiana. Específicamente en el Valle de Aburrá, 3 de cada 4 hogares se definen como familias multiespecie, una tendencia que ha convertido a Medellín en la segunda ciudad con mayor tenencia de mascotas en el país, con un 54%, solo superada por Bogotá. Esta densa población animal se divide principalmente entre perros, presentes en el 68% de los hogares, y gatos, que ya alcanzan un 48%, seguidos por aves y peces en menor proporción. En contexto: No se les podrán cortar colas ni orejas a perros y gatos: así se protegerán a las mascotas

El sector del cuidado de mascostas en Colombia creció 84,9% en 5 años, se proyecta un gasto total de $6,1 billones en 2026.

La sofisticación de la demanda y las especialidades clínicas

La relación entre los ciudadanos y sus animales de compañía ha escalado hacia una profesionalización sin precedentes. La demanda de servicios ya no se limita a la consulta general, que en Medellín oscila entre los $50.000 y $120.000, según Mejía. Hoy, la medicina interna y preventiva encabeza las necesidades del sector con un cumplimiento del 100%, seguida de cerca por el servicio de urgencias y hospitalización 24/7, demandado por el 86% de los tutores. Otros servicios de alta complejidad, como la cirugía veterinaria, la dermatología y la rehabilitación física, registran niveles de demanda superiores al 50%. Lo anterior, según la experta, evidencia una migración desde modelos independientes hacia redes integradas con alta especialización clínica en áreas como cardiología, oncología y neurología.

Inversión y modelos de negocio en la era de las grandes redes

El mercado veterinario Tanto en Colombia como en Antioquia está experimentando una inyección de capital significativa que busca profesionalizar la oferta. Marketing Veterinario cita un caso emblemático, que es el de Movet, que tras una inversión reciente de 5 millones de dólares por parte de Wivet, planea abrir una clínica mensual durante los próximos tres años. Con más de 65.000 mascotas atendidas y miles de cirugías de alta complejidad realizadas en 2024, esta tendencia de consolidación emula los modelos exitosos de Brasil y México. Además, el comercio electrónico veterinario crece a un ritmo del 25%, con plataformas como Rappi liderando la distribución de alimentos, medicamentos y artículos de aseo, consolidando un canal digital que ya es vital para el sector.

70% de los hogares en Colombia tiene mascota, con una proyección del 90% en 5 años; y un gasto por $6,1 billones en 2026, según Euromonitor.

Gastos y servicios VIP: el nuevo estándar del tutor en Medellín

El informe Marketing Veterinario cuenta que el bolsillo de los habitantes de Medellín refleja el cuidado con sus animales. Por ejemplo, el esquema de vacunación inicial ronda los $305.000, mientras que servicios mensuales de guardería pueden promediar los $587.000. En los estratos socioeconómicos más altos de la ciudad, el gasto mensual por hogar en el cuidado de mascotas fluctúa entre los $560.000 y los $745.000. Según Mejía, esta “premiumización” se traduce en que el 86% de las personas prefiere alimentos especializados, especialmente en el segmento felino que crece a doble dígito. Además, emergen servicios antes impensados como seguros para mascotas con pólizas anuales cercanas a los $490.000, servicios exequiales, telemedicina y spa. Puede conocer: Perros rescatados en Medellín ayudan a sanar a adultos mayores: Así lo hacen

Perspectivas regionales y los desafíos de cara al 2027