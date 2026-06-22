CNE descarta reconteo voto a voto en todo el exterior solicitado por Iván Cepeda

El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó este lunes 22 de junio de 2026 la solicitud presentada por el excandidato presidencial Iván Cepeda para realizar un reconteo voto a voto en el exterior, dentro del proceso electoral colombiano.
La decisión fue adoptada por la autoridad electoral en Colombia y responde a la petición relacionada con la revisión detallada de los sufragios emitidos fuera del país, tras el conteo de resultados que, según el organismo, se procesa con base en documentación oficial enviada por consulados a la Registraduría.