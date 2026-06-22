CNE descarta reconteo voto a voto en todo el exterior solicitado por Iván Cepeda

El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó este lunes 22 de junio de 2026 la solicitud presentada por el excandidato presidencial Iván Cepeda para realizar un reconteo voto a voto en el exterior, dentro del proceso electoral colombiano. La decisión fue adoptada por la autoridad electoral en Colombia y responde a la petición relacionada con la revisión detallada de los sufragios emitidos fuera del país, tras el conteo de resultados que, según el organismo, se procesa con base en documentación oficial enviada por consulados a la Registraduría.

Procedimiento del escrutinio en el exterior

El CNE señaló que el escrutinio en el exterior no se realiza directamente con votos físicos, sino a partir de actas elaboradas por los consulados y enviadas de forma periódica para su consolidación, un mecanismo que, según la entidad, se ha utilizado en procesos anteriores para garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos en el calendario electoral.

En ese mismo sentido, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristián Quiroz, explicó el funcionamiento del proceso de consolidación de resultados en el exterior y su relación con las actas consulares y la Registraduría Nacional del Estado Civil. “El escrutinio en el exterior se realiza con las actas que realizan todos los días los cónsules, porque se consolida la votación de 8 días”, explicó el presidente del CNE al referirse al procedimiento de conteo en el exterior. Según agregó, los cónsules elaboran y remiten las actas de forma progresiva, las cuales son enviadas a la autoridad electoral para su consolidación. En ese proceso, indicó que el CNE no trabaja directamente con los votos, sino con las actas consolidadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y remitidas por sus delegados.

Con base en este procedimiento, el CNE concluyó que no procede el reconteo voto a voto solicitado, al considerar que el mecanismo vigente se fundamenta en la consolidación de actas remitidas oficialmente por las autoridades consulares y la Registraduría. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Lea más: ¿Qué tan posible es que cambie el resultado de las elecciones en el escrutinio? Esto dijo el presidente del CNE Preguntas y respuestas