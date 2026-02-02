Las sombras de Xavier Vendrell, asesor catalán de Petro que llegó a la campaña de Roy Barreras

A la campaña presidencial del exsenador y exembajador en Reino Unido, Roy Barreras, llega un hombre cercano a Gustavo Petro. Se trata del catalán Xavier Vendrell, asesor del mandatario que ha estado envuelto en varias controversias, tanto por su pasado en España como por su paso por el Gobierno colombiano y en la exitosa aspiración del Pacto Histórico en 2022. Barreras, en conversación con el portal “Los Danieles”, dijo que estaba “reforzando” su equipo con asesores extranjeros. Sobre esto, dijo que “lo estoy reforzando con Xavier Vendrell, que estuvo en la campaña de Petro 18 y estuvo en la campaña 22” y que la intención de eso es competirle a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Le puede interesar: Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno. “Nos une a todos el propósito de frenar la ola de derecha autoritaria y garantizar un gobierno progresista en Colombia”, afirmó al respecto el candidato en su cuenta de X (antiguo Twitter). Los otros asesores que estarán asesorando esa aspiración de Roy Barreras serán el español Antonio Solá y los argentinos Marco Cartolano y Ángel Beccassino. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Vendrell aseguró que “el presidente Petro sabía que yo iba a dar este paso antes de que se hiciera público y yo le puedo asegurar que si él, mi referente y líder en este país, hubiese considerado que no tenía que estar acá, yo no estaría acá. Por lo tanto, estoy acá para dar continuidad a este proyecto”. “Si el presidente Petro considerase que yo tenía que estar en esta campaña, yo no estaría en esta campaña. Por tanto, yo estoy convencido de que no hago nada en contra de su voluntad. El presidente Petro está por la unidad del progresismo, lo que quiere es que esta consulta salga reforzada, lo que quiere es que vaya mucha gente el 8 de marzo a las urnas a votar a los candidatos progresistas, lo que quiere es que el 31 de mayo podamos ganar, ojalá en primera vuelta, y ahí estaremos unidos los progresistas”, dijo.

Las polémicas del asesor Xavier Vendrell

El primer hecho que puso los reflectores sobre el asesor catalán fue cuando el Gobierno Petro, a tres semanas de haber iniciado, le otorgó nacionalidad colombiana de manera exprés. Una investigación de La Silla Vacía expuso que los méritos que dio el jefe de Estado para dársela no coincidían con lo que hace en el país.

Vendrell fue clave en 2022, empezando por la organización de la red de testigos electorales en los comicios de ese año, que es investigada por presuntamente ocultar la plata que se gastó en esto de las cuentas oficiales de la campaña. Una vez en el poder, el asesor extranjero estuvo a cargo de fundar el colectivo “Activistas del Cambio”: una plataforma que busca mantener movilizados a los simpatizantes del presidente Gustavo Petro en las calles y en redes sociales, que incluso tiene delegados en los Consejos Superiores Universitarios que promueven la idea de una constituyente (o “constituyente universitaria”). Sin embargo, las polémicas lo han rodeado por otros lados. En febrero de 2025 reconoció que sí le recibió dinero al zar del contrabando, Diego Marín Buitrago —conocido con el alias de “Papá Pitufo”— para financiar la campaña presidencial de Petro en 2022, pero que luego lo devolvió por orden del entonces candidato. En ese sentido, explicó que la gestión de recursos económicos no era su responsabilidad y que conoció a Marín “por una persona de alta reputación en el movimiento político colombiano y cofundador de la Alianza Verde (Néstor Daniel García Colorado), asunto confirmado por el mismo señor García Colorado a medios de comunicación locales”. “El mencionado señor Marín, quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña, si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado de que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato”, agregó. Vendrell también ha sido investigado por terrorismo y corrupción en España en medio del caso “Tsunami Democratic”: un sonado proceso en ese país que fue archivado en julio de 2024 por errores procesales. Él no ha negado su militancia en el movimiento independentista catalán, que promovió protestas en España en 2019, sobre las cuales dijo que fueron pacíficas.

Sin embargo, las primeras protestas convocadas por ese grupo, en octubre de ese año, terminaron en hechos violentos, que dejaron 113 heridos, tres detenidos, cuatro personas que perdieron un ojo y un policía que terminó gravemente herido.

Los contratos en Santa Marta y en MinTransporte

No había bajado la espuma del haber reconocido que recibió plata de “Papá Pitufo” cuando se conoció que él y el también catalán Manuel Grau pudieron haber convertido su cercanía con el Gobierno en una puerta de acceso a lucrativos negocios. Según una investigación de La Silla Vacía, la Central de Inversiones, Cisa (una inmobiliaria estatal), firmó recientemente un contrato con el Grupo Solerium para construir 893 viviendas de interés social en Santa Marta. El acuerdo hubiera pasado desapercibido de no ser porque Grau, miembro de la junta directiva de Cisa, mantiene vínculos de larga data con Solerium. Solerium es el gestor de Torre Barcelona, un conjunto de miniapartamentos operado como hotel en Chía y Bogotá. Este proyecto fue promovido por Barcelona Export Group, empresa de la que es miembro Grau. Por otro lado, se reveló que en 2023 Xavier Vendrell recibió un contrato en el Ministerio del Trabajo que terminó usando para impulsar negocios privados en los que tenía intereses. Los informes del contrato muestran que cuando fue codirector del proyecto “Colombia Campo Digno” ofreció proyectos a entidades que no tenían experiencia en el sector de agricultura; así mismo, quedó en evidencia que, en su rol público, impulsó un proyecto que conoció como inversionista y con el que ahora trabaja en el sector privado. El lo niega. Es tan referente Vendrell para el Gobierno y la izquierda colombiana que, en febrero de 2025, recibió un doctorado honoris causa en el Salón Amarillo del Congreso. En el acto estuvieron involucrados una organización internacional, una universidad mexicana, un miembro del Partido Comunes, funcionarios del Gobierno, asesores de Presidencia y hasta uno de los hijos del presidente.

El título lo entregó la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano de México, que se describe como una entidad especializada en Naturopatía, y fue firmado por el Salón de la Fama Latinoamérica, presidido por Édgar Valenzuela, quien al parecer sería productor de televisión y espectáculos. Según la periodista Laura Ardila, esa universidad no se encuentra registrada en la Secretaría de Educación Pública, que es el equivalente en ese país al Ministerio de Educación.

Los otros asesores de Roy Barreras