CNE declara triunfo de Abelardo de la Espriella: es el presidente electo tras vencer por 251.854 votos a Iván Cepeda

Luego de tres días de realizados los comicios presidenciales en todo el país, por fin se conoció el acta final de verificación del escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los resultados arrojaron que Abelardo de la Espriella obtuvo 12.960.166 sufragios y quedó electo presidente de Colombia.

En cambio, Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, alcanzó 12.708.312 votos, una diferencia de poco más de 251.000 sufragios, que lo dejó en el segundo lugar, pero igualmente teniendo una votación muy representativa del electorado.

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