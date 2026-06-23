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CNE confirma que no hubo reclamaciones en votación de segunda vuelta en el exterior

El Consejo Nacional Electoral informó que no se presentaron reclamaciones durante el escrutinio de las votaciones en el exterior para la segunda vuelta presidencial, que ya fue consolidado sin objeciones por parte de los actores del proceso.

  • El escrutinio de los votos en el exterior para la segunda vuelta presidencial se realizó sin reclamaciones, según informó el CNE. FOTO: Camilo Suárez.
    El escrutinio de los votos en el exterior para la segunda vuelta presidencial se realizó sin reclamaciones, según informó el CNE. FOTO: Camilo Suárez.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que no se presentaron reclamaciones durante el proceso de escrutinio de las votaciones en el exterior correspondiente a la segunda vuelta presidencial.

Según la autoridad electoral, la revisión de los resultados en los consulados colombianos se llevó a cabo sin objeciones por parte de los testigos, las campañas o el Ministerio Público, lo que permitió cerrar esta etapa del conteo sin controversias.

Durante la sesión de escrutinio, una vez leídos los resultados consolidados, la mesa consultó formalmente si existían reclamaciones sobre el proceso en el exterior. Ante la pregunta, el Ministerio Público respondió que no había observaciones, confirmando así la normalidad del procedimiento.

En los resultados oficiales, el presidente electo Abelardo De la Espriella obtuvo 390.974 votos, mientras que el senador Iván Cepeda alcanzó 213.131 sufragios, para una diferencia de 177.843 votos.

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El consolidado también registró 613.059 votos válidos, además de 8.954 votos en blanco, 908 votos nulos y 143 no marcados, para un total general de 614.110 sufragios depositados en los consulados.

Con este resultado, el proceso de escrutinio en el exterior avanza hacia su cierre sin incidentes reportados, mientras el CNE continúa con la consolidación general de la segunda vuelta presidencial.

¿Cómo es el escrutinio de la segunda vuelta presidencial?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló la Comisión de Escrutinio Nacional para la segunda vuelta presidencial, con el objetivo de consolidar los resultados de la jornada electoral del pasado 21 de junio bajo criterios de “legitimidad y transparencia”. La entidad explicó que el proceso se desarrollará de manera escalonada, con distintos niveles de verificación que buscan garantizar la trazabilidad del conteo de votos.

Conozca: Hasta dos días más podría tardar el proceso de escrutinio, confirma el presidente del CNE desde Corferias

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, aseguró que el escrutinio será ágil para que el país conozca los resultados en el menor tiempo posible. Además, hizo un llamado a la calma y reiteró que todas las reclamaciones presentadas por las agrupaciones políticas serán atendidas dentro del marco del debido proceso, con la participación de los testigos electorales, jurados de votación, registradores y auditores de sistemas.

Según la entidad, el proceso de escrutinio se realiza con la supervisión de más del 96% de las mesas de votación, en las que participan testigos de campaña y observadores nacionales e internacionales. El CNE destacó que el formulario E-14 es la base del conteo y que la verificación por niveles busca consolidar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

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