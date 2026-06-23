CNE confirma que no hubo reclamaciones en votación de segunda vuelta en el exterior

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que no se presentaron reclamaciones durante el proceso de escrutinio de las votaciones en el exterior correspondiente a la segunda vuelta presidencial.
Según la autoridad electoral, la revisión de los resultados en los consulados colombianos se llevó a cabo sin objeciones por parte de los testigos, las campañas o el Ministerio Público, lo que permitió cerrar esta etapa del conteo sin controversias.
Durante la sesión de escrutinio, una vez leídos los resultados consolidados, la mesa consultó formalmente si existían reclamaciones sobre el proceso en el exterior. Ante la pregunta, el Ministerio Público respondió que no había observaciones, confirmando así la normalidad del procedimiento.