Exclusivo: Los millonarios pagos a un falso testigo del caso Colmenares: ¿de quién se trata y por qué recibió dinero?

Mientras el país entero seguía con horror el minuto a minuto del caso de Luis Andrés Colmenares, la Fiscalía no solo dio credibilidad a un relato de ficción sino que además financió, con recursos públicos, la estadía, manutención y seguridad de José Wilmer Ayola Lerma, un vigilante de conjunto residencial que terminó convertido en símbolo de uno de los testimonios más escandalosamente falsos del proceso.
Según el expediente judicial, conocido por EL COLOMBIANO, Ayola fue condenado en 2015 a ocho años de prisión como autor de los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude a subvenciones.
Durante la investigación, Ayola aseguró haber presenciado la supuesta agresión contra Colmenares en el parque El Virrey, en la noche del 31 de octubre de 2010.
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En 2012 rindió sus primeras declaraciones —que posteriormente se demostrarían falsas— ante el fiscal Antonio Luis González Navarro, Fiscal 11 Seccional de la Unidad de Vida, y ante la entonces fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucía Zamora Ávila.
La Corte Suprema confirmó en 2024 la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que cerró la investigación contra el exfiscal González Navarro, investigado por supuestamente haber presentado los testigos falsos en el caso Colmenares. De acuerdo con la alta corte, no existen elementos que desvirtúen la inocencia de González.
En ese relato mendaz, el vigilante José Wilmer Ayola señaló falsamente a Carlos Cárdenas como uno de los agresores de Colmenares, induciendo en error a fiscales y jueces que llegaron incluso a ordenar capturas sustentadas en su versión.
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En 2013, la propia Fiscalía, a través de la fiscal Patricia Feria Bello, estableció que Ayola en realidad se encontraba trabajando como vigilante en los conjuntos residenciales Bochica V y VI, ubicados cerca del lugar de los hechos, y que nunca presenció los acontecimientos que aseguró haber visto.
Junto a Ayola también fueron condenados Jonathan Andrés Martínez, a 7 años de cárcel por cargos similares tras aceptar su culpabilidad; y Jesús Alberto Martínez, que fue sentenciado a 7 años de prisión, una condena que no terminó de cumplir debido a que fue asesinado (presuntamente envenenado) en 2018 mientras se encontraba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.