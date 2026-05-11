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En Colombia se piensa y se decide el futuro de la Cultura Iberoamericana

Esta semana se celebra en el país el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural –Artes para la paz–.

  • El único evento del Congreso que tendrá lugar en Medellín será este martes 12 de mayo en la Facultad de artes de la Universidad de Antioquia. Foto Camilo Suárez.
    El único evento del Congreso que tendrá lugar en Medellín será este martes 12 de mayo en la Facultad de artes de la Universidad de Antioquia. Foto Camilo Suárez.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Esta semana, entre el lunes 11 y el viernes 15, Colombia será sede del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural –Artes para la paz–, un evento que reunirá representantes de 19 países de la región, entre ellos gobiernos, instituciones y sociedad civil para llegar a acuerdos en materia de educación y formación artística y cultural.

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El congreso se propone dar un paso decisivo: pasar del discurso sobre la educación artística a su implementación real como política pública de paz.

“Colombia es hoy el epicentro de un diálogo histórico donde el arte sana tejidos sociales. Lideramos el camino para que la cultura sea el lenguaje común de la paz en toda Iberoamérica”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona.

El encuentro, convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con el apoyo de Unesco, SEGIB y CAF, busca impulsar acciones y cooperación para convertir a la educación artística y cultural en un derecho en la región, pero también consolidar al país como un referente en el uso de la formación artística como motor de cohesión social y diálogo ciudadano.

“A través de la educación artística y el diálogo cultural, no solo impulsamos políticas públicas más inclusivas, sino que también fortalecemos una ciudadanía iberoamericana crítica, sensible y capaz de afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo con creatividad y sentido colectivo”, asegura el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero.​

Los resultados del Congreso se concretarán en tres hitos: la Declaración de Bogotá, un acuerdo regional para posicionar la educación artística como derecho; la creación de la REDARTES, la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural; y la

Hoja de ruta 2026 – 2028 con acciones concretas para implementar en los países de Iberoamérica. ​

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El Congreso tendrá eventos en diversas ciudades del país como Popayán, Bucaramanga, Tunja, Bogotá, Santa Marta, Manizales y Medellín. Aquí, la sede será la Universidad de Antioquia, que dará lugar al evento Arte, pedagogía y paz: conversaciones desde el territorio, programada para este martes 12 de mayo a las 9:00 a.m. en el Centro Cultural Facultad de Artes.

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