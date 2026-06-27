Colombia repatrió a 47 connacionales desde Venezuela en los mismos aviones que llevaron a rescatistas

La operación fue coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y se realizó mediante aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) , que inicialmente trasladaron al equipo élite de rescate USAR COL-1 hasta el estado de La Guaira, la zona más afectada por los dos terremotos que han dejado más de 1.400 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

Mientras decenas de socorristas colombianos continúan una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros dejados por los terremotos en Venezuela, el Gobierno nacional confirmó la repatriación de 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas, a bordo de los mismos aviones militares que transportaron la misión humanitaria de búsqueda y rescate hacia el país vecino.

“Como parte de la operación humanitaria, 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas, fueron repatriados en los mismos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que transportaron al equipo USAR COL-1 hacia Venezuela”, informó la UNGRD.

El equipo USAR COL-1, conformado por 63 rescatistas especializados y cuatro binomios caninos, fue asignado por las autoridades venezolanas para operar en La Guaira, estado que concentra el mayor número de edificaciones colapsadas y personas afectadas tras el devastador doble sismo ocurrido el pasado miércoles.

La misión humanitaria colombiana permanecerá inicialmente durante diez días en territorio venezolano y cuenta con la participación de distintas entidades nacionales, entre ellas la Cancillería, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Armada, Ejército y Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Durante la jornada de este sábado, los rescatistas colombianos lograron establecer contacto con un menor de 11 años que permanece atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado, uno de los hallazgos más esperanzadores desde el inicio de la operación.

“El equipo USAR COL-1 logró establecer contacto con un menor de 11 años atrapado en un edificio colapsado y, desde entonces, concentra todos sus esfuerzos en su rescate”, informó la UNGRD.

La entidad agregó que, mientras avanzan las maniobras de extracción, los especialistas han logrado suministrarle agua al menor para preservar sus condiciones físicas.

Gobierno evalúa enviar un hospital de campaña a Venezuela

En paralelo a las labores de búsqueda y rescate, la Sala de Crisis Nacional, liderada por la UNGRD, analiza el envío de un hospital de campaña y personal médico colombiano para reforzar la capacidad de atención sanitaria en las zonas afectadas.

“La Sala de Crisis Nacional evalúa el envío de un hospital de campaña y personal médico para ampliar la capacidad de atención en salud, de acuerdo con las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas”, señaló la entidad.

La emergencia provocada por los terremotos ha llevado a una amplia movilización internacional. Equipos de rescate de al menos 17 países ya operan en Venezuela, mientras organismos multilaterales advierten que cerca de siete millones de personas podrían resultar afectadas por la crisis humanitaria.

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