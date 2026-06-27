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“¿Cuántas vidas hemos perdido?”: Venezuela restringe el acceso de rescatistas en plena emergencia

En las horas más críticas para encontrar sobrevivientes, rescatistas denuncian que los permisos y trámites exigidos por el gobierno venezolano para ingresar a La Guaira están retrasando las labores de búsqueda y rescate.

  • “Permiso para salvar vidas”: rescatistas esperan autorización para ingresar a la zona del desastre en La Guaira. Foto: Getty y AFP
    “Permiso para salvar vidas”: rescatistas esperan autorización para ingresar a la zona del desastre en La Guaira. Foto: Getty y AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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La fila era enorme frente a la gigantesca sala de conciertos donde el gobierno de Venezuela tramita desde este sábado los salvoconductos para los voluntarios que buscan ingresar a la zona más golpeada por el doble sismo de esta semana.

El caos mezclaba impotencia, rabia, desinformación, constató la AFP.Hay que sacar un permiso para salvar vidas, imagínate”, reclamó Carlos Itriago, rescatista de 27 años.

Entérese: Terremotos en la Venezuela de Delcy Rodríguez: las verdades ocultas bajo los escombros del régimen bolivariano

El balneario de La Guaira es el más golpeado por la tragedia. Centenares de edificios terminaron hechos polvo por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles. La cifra oficial de muertos supera los 1.400 y Naciones Unidas estima que 50.000 personas están desaparecidas. El tiempo es oro para encontrar vida entre los escombros.

Tan pronto dejó de temblar, centenares de voluntarios se volcaron a La Guaira para llevar agua y comida, y para tratar de ayudar en algo. Eran tantos que hubo caos. Un río de motos impedía el paso de las ambulancias que llevaban a los heridos a hospitales.

El gobierno militarizó el estado y restringió el acceso a partir del viernes de noche. Abrió un registro para los voluntarios e impuso un permiso para acceder. El permiso se tramita en el Poliedro de Caracas, una enorme sala de conciertos.

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La prensa solo podrá ingresar a esta zona en buses del gobierno, habilitados dos veces por día. “Estamos tratando de pasar, la prioridad que somos los rescatistas, los médicos, pero no dejan entrar a nadie”.

El proceso lento irritaba a la gente en fila, que pedía a los gritos que dejaran pasar. La policía trataba de controlar el desorden. “Todos queremos colaborar, todos queremos ir”, señaló por su parte Luis Toro, de 56 años. “Y nos hacen perder toda la mañana”, protestó por su parte Samuel Rodríguez, de 24, que lleva su pala y una bandera venezolana amarrada en el cuello.

Yo estoy desde la madrugada aquí haciendo cola para ir a rescatar a personas y no hemos podido salir”, apuntó Ezequiel Rivero, de 53. “Mira la hora que es... ¿cuántas vidas hemos perdido ya hasta estos momentos?”, lamenta.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, uno de los voceros oficiales en la tragedia, insistió en que los voluntarios deberán ir “de manera ordenada”.

Dijo que se han registrado 2.242 rescatistas voluntarios y asegura que unos 30.000 venezolanos especialistas atienden la emergencia. Además hay más de 2.200 socorristas de 21 brigadas internacionales, indicó Rodríguez.

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