24 colombianos habrían muerto tras los terremotos en Venezuela, informó Cancillería

La tragedia causada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles también golpeó a Colombia, pues la Cancillería colombiana informó este sábado, con base en un reporte preliminar, que al menos 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del devastador doble sismo que deja hasta ahora más de 1.430 muertos y alrededor de 50.000 desaparecidos. La cifra, aclaró el Ministerio de Relaciones Exteriores, continúa en proceso de verificación en coordinación con las autoridades venezolanas, en medio de las dificultades de comunicación y las labores de búsqueda y rescate que continúan en las zonas más afectadas. ”De acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del sismo. La cifra continúa en proceso de verificación”, indicó la Cancillería en un comunicado oficial.

Además, el Gobierno colombiano confirmó la repatriación de 47 connacionales, entre ellos 19 niños deportistas, quienes regresaron al país a bordo de los aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que transportaron hacia Venezuela al equipo de búsqueda y rescate USAR COL-1. Lea más: Atención: cifra oficial de muertos por terremoto en Venezuela subió a 1.000; 3.360 heridos

Colombianos figuran entre las víctimas extranjeras del terremoto

Los ciudadanos colombianos hacen parte de un grupo creciente de víctimas extranjeras reportadas tras uno de los peores desastres naturales registrados en Venezuela en más de un siglo. De acuerdo con información recopilada por AFP y reportes oficiales de distintos gobiernos, hasta este sábado se habían confirmado víctimas de al menos siete nacionalidades: 24 colombianos, según un informe preliminar de la Cancillería colombiana. - 28 portugueses o luso-descendientes, mientras que otras 85 personas permanecen desaparecidas. - Siete ciudadanos chinos, según confirmó la embajada de China en Caracas. - Seis españoles, además de 133 desaparecidos reportados por España. -Dos brasileños, confirmado por el gobierno de Brasil. Un ciudadano chileno, cuya muerte fue confirmada por Santiago. Un ciudadano uruguayo, fotógrafo residente desde hace años en Venezuela. Un ciudadano ítalo-venezolano, fallecido tras el colapso de un edificio en La Guaira. Las autoridades de varios países mantienen operativos consulares y de búsqueda para localizar a sus nacionales desaparecidos.

La ONU advierte que siete millones de personas podrían verse afectadas

Mientras continúa aumentando el número de víctimas, Naciones Unidas alertó que cerca de siete millones de personas podrían verse afectadas por la emergencia humanitaria derivada de los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que golpearon el norte venezolano con apenas 39 segundos de diferencia. El organismo internacional estima que los daños económicos podrían ascender a 6.700 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto venezolano. La ciudad costera de La Guaira, ubicada a unos 40 kilómetros de Caracas, concentra buena parte de la devastación. Allí continúan las labores de rescate, aunque familiares y sobrevivientes han denunciado demoras en la llegada de maquinaria y equipos especializados.

”Aquí necesitamos maquinaria, plantas eléctricas, taladros, de todo”, declaró a la AFP Marlon Ochoa, un sobreviviente que busca a varios familiares desaparecidos entre los escombros. Lea más: ¿Perdió contacto con familiares colombianos en Venezuela tras el terremoto? Pregunte en estos canales de la Cancillería

Colombia mantiene atención consular y canaliza ayuda humanitaria