24 colombianos habrían muerto tras los terremotos en Venezuela, informó Cancillería

La tragedia causada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles también golpeó a Colombia, pues la Cancillería colombiana informó este sábado, con base en un reporte preliminar, que al menos 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del devastador doble sismo que deja hasta ahora más de 1.430 muertos y alrededor de 50.000 desaparecidos.
La cifra, aclaró el Ministerio de Relaciones Exteriores, continúa en proceso de verificación en coordinación con las autoridades venezolanas, en medio de las dificultades de comunicación y las labores de búsqueda y rescate que continúan en las zonas más afectadas.
”De acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del sismo. La cifra continúa en proceso de verificación”, indicó la Cancillería en un comunicado oficial.