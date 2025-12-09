Colombia se consolidó como el segundo destino más demandado en la región: reservas aéreas crecieron 5,7% para 2026

Colombia sigue apareciendo en el radar de los viajeros internacionales, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el gremio que reúne a la mayoría de agencias del país.

Un nuevo reporte de este martes 9 de diciembre mostró un aumento del 5,7% en las reservas aéreas hacia el territorio nacional para el periodo comprendido entre noviembre de 2025 y abril de 2026.

En total, fueron 652.109 reservas, una cifra que ubica a Colombia como el segundo destino más demandado en la región entre los mercados analizados, solo superado por México.

Costa Rica, Perú y Chile, ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

El estudio también reveló que el interés por venir al país no solo se mantiene, sino que crece. Entre enero y octubre de 2025 se registraron 82,7 millones de búsquedas de vuelos hacia Colombia, lo que representa un incremento del 13,5% frente al mismo periodo de 2024.

Estados Unidos, España, Brasil, Chile y Canadá se mantienen como los mercados que más viajeros aportan, sumando más de la mitad de las reservas totales.

La temporada de fin de año concentró la mayor parte de la demanda. El 87,7% de las reservas se hicieron en noviembre, diciembre y enero, con diciembre como el mes más dinámico al superar las 260.000 reservas.

“Colombia se sigue consolidando como uno de los destinos favoritos de los viajeros y esto se ve reflejado no solo en las cifras positivas de las reservas aéreas hacia nuestro país en los próximos meses, sino en que hay una mayor planificación por parte de los viajeros, pues el 39,6% de las reservas se realizaron con cuatro meses de anticipación o más”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Brasil lidera la lista con un incremento del 61% en reservas hacia Colombia, seguido de España (25%), Perú (21%), Alemania (15%), Argentina (14%), Puerto Rico (13%) y México (10%).

A esto se suma el comportamiento digital, pues solo entre enero y octubre de 2025, se registraron más de 80 millones de búsquedas de vuelos hacia Colombia.

“Se observa una mayor intención de viaje hacia el país por parte de los turistas internacionales”, explicó Anato.