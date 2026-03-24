Colombia volvió al top 10 mundial del terrorismo tras fuerte aumento de violencia en 2025

Luego de un año marcado por la violencia, Colombia volvió a ubicarse entre los países más afectados por el terrorismo en el mundo, según la última entrega del Global Terrorism Index 2026. El país ascendió al noveno lugar del ranquin global, escalando cinco puestos, e ingresó nuevamente al grupo de los diez más impactados por este fenómeno por primera vez desde 2013.
El informe revela un deterioro acelerado durante 2025. Las muertes por terrorismo aumentaron un 70%, alcanzando un total de 213 víctimas, mientras que el número de ataques creció cerca de un 47%.
Detrás de este repunte se encuentran principalmente las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos que han intensificado sus operaciones en diferentes regiones del país. Según el reporte, estos actores no solo han ampliado su capacidad ofensiva, sino que también han incorporado nuevas tecnologías a sus estrategias.