Así puede acceder a revertir operaciones para poder tener hijos: hace parte de sus derechos de salud

En 2024,Valeria, de 31 años, se sometió a una cesárea durante un embarazo de alto riesgo. En ese mismo procedimiento consintió que se le practicara una ligadura de trompas, al considerar que con el nacimiento de su segundo hijo completaría el número de hijos que deseaba tener.
Sin embargo, el recién nacido fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos y falleció pocos días después. Tras la pérdida, la mujer manifestó su deseo de revertir la esterilización para intentar un nuevo embarazo.
Aire EPS rechazó su solicitud. ¿La razón? La entidad aseguró que la recanalización tubárica no hacía parte del plan de beneficios en salud y que el procedimiento no garantizaba la posibilidad de lograr un embarazo.
Pero, al revisar el caso, la Corte Constitucional concluyó que la negativa vulneró los derechos sexuales y reproductivos de la accionante, en particular su libertad reproductiva y su deseo de fecundidad.
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EL COLOMBIANO habló de este tipo de casos con Óscar Marroquín, médico ginecólogo obstetra de la Fundación Oriéntame, institución que desde 1977 ha brindado servicios médicos y de orientación para la salud sexual y reproductiva.
Dijo que, hasta ahora, este tipo de solicitudes solían ser rechazadas porque la recanalización se consideraba un procedimiento de fertilidad y, por tanto, “no estaba autorizado ni cubierto dentro del plan de beneficios en salud”.
Según explicó, esto implicaba que muchas mujeres que querían revertir una esterilización debían asumir el costo de manera particular, pese a tratarse de una decisión ligada a su proyecto de vida.
El principal obstáculo era económico. Aunque el procedimiento podía realizarse en clínicas privadas —incluidos centros como Profamilia—, el costo podía oscilar entre 3 y 5 millones de pesos, lo que limitaba el acceso para muchas.
En ese sentido, Marroquín advirtió que la negativa de las EPS a realizar el procedimiento podía “generar afectaciones emocionales, ya que la persona no podía acceder a la necesidad que tiene desde la valía de sus derechos”.