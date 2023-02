Recientemente, los elenos criticaron la paz total de Petro asegurando que los querían meter en el mismo costal de bandas narcoparamilitares como el Clan del Golfo, un hecho que no es del todo cierto porque ellos, como insurgencia, fueron cobijados bajo una figura política, un estatus que no comparten grupos armados como el Clan, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La tregua no duro ni un mes

Pero los efectos de esa conciliación no duraron mucho. El Ejército de Liberación Nacional volvió a enojarse pronto y publicó por lo menos tres artículos en su portal web criticando fuertemente la política de paz total de este Gobierno.

García lo resumió en su cuenta de Twitter: “Parece que “la paz total”, estuviese comprometida con otros negocios. El proceso de paz con el ELN no puede utilizarse como “paraguas” de asuntos no claros. (...) El gobierno no se ha puesto a tono con lo acordado en la Mesa, si el ELN sigue siendo considerado GAO, quiere decir que seguimos en el mismo punto que lo dejó Duque, o sea no despegamos como debería ser”, aseveró.

Sin embargo, la más fuerte de esas declaraciones se conoció este jueves. En un pronunciamiento titulado como “Paz y perdón social”, la guerrilla criticó las supuestas visitas del hermano del presidente, Juan Fernando Petro, ofreciendo beneficios en las cárceles.

“¿Los narcos y corruptos hicieron acuerdos de inframundo con el hermano del Presidente? (...) Las similitudes entre la Paz Total y el Pacto de Ralito, a través del cual el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), intentó darle estatus político a los narcoparamilitares, en donde también se colaron grandes capos del narcotráfico, entonces, ¿estamos ante un Ralito 2.0?”, concluye el comunicado.

A todo esto, el Gobierno ha mostrado prudencia y ha respondido poco. De todos los ataques, el único que ha salido a responder fue Otty, quien aseguró que “Antonio García” no ha entendido la paz total y que, si quiere hacer política, la haga sin armas