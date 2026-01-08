Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, anuncia liberación de un “número importante” de presos políticos en Venezuela

En un giro significativo para la situación política del país, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves 8 de enero de 2026 la liberación de un “número importante de personas” que se encontraban detenidas por razones políticas.

En una rueda de prensa en la sede del legislativo, Rodríguez precisó que esta medida abarca tanto a ciudadanos venezolanos como a extranjeros, aunque no especificó la cifra exacta de los beneficiados.