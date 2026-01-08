x

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, anuncia liberación de un “número importante” de presos políticos en Venezuela

El hermano de Delcy Rodríguez anunció ante el Legislativo de ese país que los procesos de excarcelación ya habían iniciado.

  • El presidente de la Asamblea Nacional detalló que las liberaciones de presos políticos estaba sucediendo en el mismo instante. Fotos: redes sociales y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 27 minutos
En un giro significativo para la situación política del país, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves 8 de enero de 2026 la liberación de un “número importante de personas” que se encontraban detenidas por razones políticas.

En una rueda de prensa en la sede del legislativo, Rodríguez precisó que esta medida abarca tanto a ciudadanos venezolanos como a extranjeros, aunque no especificó la cifra exacta de los beneficiados.

El hermano de la presidente interina destacó que los procesos de excarcelación han comenzado a ejecutarse de manera inmediata, afirmando que estos operativos “están ocurriendo desde este mismo momento”.

Según las declaraciones de Rodríguez, esta acción institucional se realiza con el objetivo de “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en la nación, contando con la participación de diversas instituciones del Estado.

Noticia en desarrollo...

