Adres anuncia que subió su presupuesto $4,2 billones para “financiamiento” de salud

Este miércoles la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) anunció que el Gobierno Nacional autorizó un incremento de su presupuesto, que este año pasará de $100,4 billones a $114,8 billones para el “financiamiento del sistema de salud colombiano”.
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Esa entidad, vale recordar, es la encargada de manejar las diferentes fuentes de financiación del sector, entre las que están las cotizaciones de los trabajadores formales, los aportes del Presupuesto General de la Nación y de algunos impuestos.