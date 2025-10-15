x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fiscalía confirmó desaparición de pruebas clave en el proceso contra el padre de Greeicy Rendón

Luis Alberto Rendón es señalado como presunto determinador del secuestro y la tortura de los empleados en una finca de Llano Grande, Antioquia.

  • Avanza el caso sobre la presunta tortura y secuestro en una finca de Llano Grande, Antioquia. Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, estaría involucrado en este caso como determinador. FOTO: Redes sociales
    Avanza el caso sobre la presunta tortura y secuestro en una finca de Llano Grande, Antioquia. Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, estaría involucrado en este caso como determinador. FOTO: Redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
15 de octubre de 2025
bookmark

En el marco del proceso judicial que enfrenta Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, la Fiscalía General de la Nación confirmó la desaparición de material probatorio clave para avanzar en la investigación por los delitos de secuestro simple y tortura, que le fueron imputados al progenitor de la artista.

De acuerdo con la entidad, videos y registros de llamadas vinculados a los hechos del 8 de mayo de 2023 no aparecen en el expediente, lo que ha dificultado la reconstrucción del caso ocurrido en la finca de la artista en Llanogrande (Antioquia).

Lea también: Estos son todos los detalles del lío judicial por tortura que llevó al papá de Greeicy Rendón a casa por cárcel

El procesado, quien deberá cumplir medida de aseguramiento domiciliaria, habría citado a los cuidadores de la finca, Élder Velázquez y José Francisco, a una supuesta reunión tras el presunto robo de una caja fuerte que contenía alrededor de 600 millones de pesos. Al llegar al lugar, los trabajadores habrían sido interceptados por varios hombres armados, quienes los golpearon y amarraron para presionarlos a confesar qué había pasado con el dinero.

Élder Velázquez fue trasladado a una habitación aparte, donde habría sido sometido a actos de tortura con el fin de obtener información sobre el presunto robo. Por su parte, José Francisco habría sido llevado a otro lugar y golpeado repetidamente tras ser amarrado a un poste. El hecho violento terminó cuando las autoridades llegaron al lugar, tras recibir una alerta por los gritos de auxilio que escucharon los vecinos.

Los uniformados hallaron que cuatro individuos mantenían retenidos y torturaban a dos empleados de los artistas. Los agentes, en evidente desventaja, solicitaron apoyo inmediato ante la gravedad del hecho y el armamento de los sospechosos.

El apoyo que vino de Álvaro Uribe Vélez

El respaldo llegó desde un lugar inesperado. La finca contigua, propiedad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su equipo de seguridad, junto con el Goes, respondió al llamado y cruzó la malla que separaba ambas propiedades para intervenir.

Uno de los patrulleros relató en su declaración que, al confirmar la presencia de hombres armados y en superioridad numérica, pidieron refuerzos al esquema de seguridad de Uribe y al Goes, quienes portaban armas de largo alcance. El grupo conjunto ingresó por la fuerza a la finca, reduciendo a los presuntos agresores y controlando la situación.

Sin embargo, y frente a los testimonios del caso, el ente acusador reconoció haber tenido dificultades en la reconstrucción e investigación total del caso, aunque el expediente judicial señala que la finalidad de los actos violentos era obtener información sobre el paradero de la caja fuerte extraviada.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: El esquema de seguridad de Álvaro Uribe tuvo que intervenir en operativo donde rescataron a dos trabajadores de la finca de Greeicy Rendón

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida