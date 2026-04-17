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Condenaron a la mujer que mató a su exnovio de 72 años porque le dañó el celular: ¿cuánto tiempo pagará?

El crimen fue el desenlace de un historial de maltrato en la pareja, que el juez tuvo en cuenta para aplicar una rebaja de pena.

  • El crimen ocurrió durante una riña de la expareja, en Barrancabermeja, Santander. FOTO ILUSTRATIVA DE ARCHIVO.
    El crimen ocurrió durante una riña de la expareja, en Barrancabermeja, Santander. FOTO ILUSTRATIVA DE ARCHIVO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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A ocho años y seis meses de cárcel fue sentenciada una mujer que mató con un pico de botella a un septuagenario, en medio de un riña ocurrida en la ciudad de Barrancabermeja, Santander.

La Fiscalía reportó este viernes que María Inés González Gómez, de 29 años, admitió su responsabilidad en el homicidio perpetrado 10 de enero de 2025, y que suscribió un preacuerdo que le permitió obtener una rebaja en la pena.

La víctima del asesinato fue Gustavo Aguilera Jiménez, un jubilado de la empresa estatal Ecopetrol, de 72 años de edad, con el que la mujer sostuvo un noviazgo en el pasado. Tras finalizar la relación, el anciano al parecer maltrató física y verbalmente a González en varias oportunidades.

En la fecha señalada, González y Aguilera tuvieron otra pelea en el barrio El Refugio, al parecer ocasionada porque el pensionado le destruyó un celular.

“La hoy sentenciada, durante una riña, atacó con un objeto cortopunzante a un hombre de 72 años, con quien tenía una relación sentimental”, reportó el ente acusador. El arma usada fue el pico de una botella, con el cual le causó una herida fatal.

Durante la revisión del preacuerdo, el juzgado tuvo en cuenta el historial de violencia de pareja que padeció la asesina, por lo cual avaló al final la rebaja en la sentencia.

A pesar de la avanzada edad del occiso, el cargo fue de homicidio simple, cuya tasación de la pena es inferior al de homicidio agravado.

Durante el proceso, la defensa aportó videos en los que se observaba que el jubilado se aparecía de sorpresa en el lugar de trabajo de su exnovia, para hacerle escenas de celos y maltratarla.

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