Condenaron a 22 años de cárcel a alias El Viejo por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Una juez penal avaló la negociación judicial para condenar a 22 años y 4 meses de prisión a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la organización y coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.
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Pérez Marroquín, que fue capturado el año pasado en una finca ubicada en una vereda de Puerto Lleras, Meta, donde se escondía, pidió perdón a los allegados de la víctima durante la audiencia judicial y señaló que la tragedia destruyó a una familia entera.
“Sé que no hay palabras que justifiquen dicho acto, pero ya está hecho; aquí no solo murió un hombre, murió un hijo, un padre y un esposo”, explicó el condenado ante el estrado este viernes 20 de marzo, agregando que no hay justificación para el crimen, pero espera que Dios ponga paz en los corazones de los deudos para que lo puedan perdonar.