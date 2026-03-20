Fiscalía alista nuevas capturas por magnicidio de Miguel Uribe; quien pagó por el homicidio sería uno de ellos

A pocos meses de cumplirse el primer año del magnicidio de Miguel Uribe, la Fiscalía avanza en el esclarecimiento del crimen y estaría próxima a identificar a los autores intelectuales. En ese contexto, se preparan nuevas decisiones judiciales que incluyen órdenes de captura contra presuntos involucrados.

Según la información conocida, ya estarían listas al menos dos órdenes de captura, entre ellas la del señalado “pagador” del atentado, cuyo nombre aún es desconocido.

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Parte de los avances en el proceso han surgido de los acercamientos de algunos de los capturados con la Fiscalía para negociar principios de oportunidad, lo que ha permitido recaudar información adicional sobre la estructura detrás del magnicidio.

De acuerdo con las líneas de investigación, reveladas por El Tiempo, el presunto pagador tendría cercanía con José Aldinever Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever”, quien aparece en la estructura de mando de la ‘Segunda Marquetalia’, en un nivel inferior al de alias “Iván Márquez”. Las pesquisas han llevado a señalar que esa disidencia de las Farc habría sido la que ordenó el crimen.

En paralelo, las autoridades revisan información proveniente de Ecuador que podría tener relación con el caso. El diario El Universal de Quito reportó que en una libreta incautada en un centro de operaciones vinculado a Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, cabecilla de la organización criminal ‘Los Choneros’, figuraba el alias “Churco”.

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Los documentos pertenecerían a la pareja sentimental de “Fito” y en ellos estarían consignados nombres de personas vinculadas a la logística de Los Choneros, la organización criminal que el capo ecuatoriano dirigía antes de su extradición a Estados Unidos.

En cuanto a “Churco”, se indica que sería un ciudadano colombiano que se encontraría en Ecuador, presuntamente para evadir a las autoridades de su país. Esta sería la primera ocasión en la que se le relaciona con esa estructura criminal.

Ese mismo alias aparece mencionado dentro de los contactos de Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipy” o “el Costeño”, señalado de haber coordinado la contratación del adolescente sicario y de alias “Gabriela”, quien habría entregado el arma utilizada en el ataque.

Adicionalmente, según revelaciones del Tiempo, Carlos Eduardo Mora, alias “el Veneco”, otro capturado por el homicidio, indicó que fue “el Churco”, a quien describió como un ladrón de tractomulas con presuntos vínculos con organizaciones criminales en Ecuador, quien lo presentó con “el Costeño” durante una reunión social.

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Por el magnicidio de Miguel Uribe han sido capturadas nueve personas. Cuatro de ellas ya fueron condenadas, entre ellas el adolescente que disparó contra el entonces precandidato presidencial. El ataque ocurrió el 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá.