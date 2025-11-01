“Pille, toca acostar a este man”: el crudo testimonio del joven sicario que mató a Miguel Uribe Turbay

Una a una van encajando las fichas para esclarecer el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido mientras se encontraba en el auge de su campaña electoral por la Presidencia de Colombia. El senador fue atacado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá, por un adolescente de 15 años. Sobre este caso hay al menos nueve capturas, entre ellas la de Jhorman David Mora Silva, conocido con el alias de El Caleño, quien habría contactado al menor para darle instrucciones sobre el asesinato al senador con una pistola Glock calibre 9 mm. Por estos hechos, el adolescente fue condenado a siete años de reclusión en un centro especializado para menores.



Tianz, nombre utilizado para proteger su identidad, declaró que “en ese momento ya estaba empezando a sentir algo raro con ese trabajo”, después de conversar con El Caleño unos días antes del crimen, pues notó una actitud sospechosa en él. Según conoció Semana, el hombre solía “parchar” en el barrio El Muelle, en Engativá. El hombre le habría dicho al menor que se “alistara y estuviera bien presentado para una vuelta”. En su declaración, Tianz contó que quien lo contactó para el crimen le dio instrucciones sobre cómo debía presentarse en el barrio Modelia: “Yo lo llamo y le mando una moto para que usted llegue allá (...). Entonces necesito que vaya formal, sin las perforaciones, bien peinadito, ¿listo?”, explicó. Agregó que El Caleño era una persona reservada, por lo que no le dio mayor información sobre la víctima ni sobre su relevancia para el Gobierno y para el país.

“Antes de salir, me dice que borre las conversaciones, pero yo ahí ya sentí algo raro porque él nunca me pedía eso. Entonces les tomé captura de pantalla. Me hizo una videollamada y me pidió que borrara las cosas delante de él. Me hizo compartir pantalla y ver que borraba las conversaciones y las llamadas que habíamos tenido”, afirmó el adolescente, según el medio citado.

Tianz fue trasladado en una moto antes de llegar al parque El Golfito, pero minutos antes recibió una llamada de un hombre que le dijo: “Yo soy el del trabajo”. El menor respondió: “Listo, manito. ¿Qué toca hacer? Porque yo quedé acá”, a lo que el interlocutor contestó: “Toca que llegue al parque El Golfito”.“Yo le dije: ‘¿Y eso dónde queda?’”, añadió.

“Me salí de nuevo al parque y el tipo me llama nuevamente, pero por WhatsApp. No recuerdo el número, pero empezaba por +16, o sea que no era de Colombia. Me llamó por videollamada y me dijo: ‘Manito, ya vamos llegando. Todo bien, que ya vamos llegando’. En la videollamada vi que era un man con gafas Cartier, todo tatuado, y tenía como unas líneas o un diseño en el peinado”, continuó en su relato el menor, según Semana. Y agregó: “Entonces yo ya estaba pensando que había algo raro, porque me llamaba una persona externa que yo nunca había visto. Cuando iba como por la mitad del parque, me dijo: ‘Manito, para no dar tanta boleta, cuelgue la llamada y llegue, que estoy a la vuelta en un carro negro’”.

Ese mismo hombre —al que dijo no conocer, pero que al parecer era Élder José Arteaga, alias El Costeño o Chipi— lo estaba esperando junto a Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, y le indicó que subiera a un Chevrolet Spark.

"El man me dice: 'Bueno, manito, ya sabe qué hacer'. Yo le respondí: 'No, a mí El Caleño no me dijo qué'". Entonces, El Costeño le explicó: "Pille, toca acostar a este man", mientras le mostraba una foto en su teléfono. 'Gabriela' fue quien sacó un arma de un bolso rosado a la altura de la cintura para entregarsela a Tianz. El adolescente ya empezaba a sentirse incómodo, por lo que le dijo a El Costeño: "A mí El Caleño no me dijo que tocaba hacer ese tipo de vuelta". Sin embargo, el hombre le respondió: "Pero usted ya no se puede retractar, a menos que quiera que su familia esté en riesgo y usted también (...) Usted sabe, me toca callarlo". En ese instante, Tianz le preguntó si con dos tiros era suficiente, pero El Costeño respondió que "de seis a siete tiros o mínimo cuatro", y agregó: "De todas maneras, esté tranquilo, porque la Policía ya está toda comprada. Tiene cinco minutos para salir del lugar; ellos se van a hacer los bobos cinco minutos y usted tiene que correr, montarse a la moto y salir". La relevancia de Jhorman David Mora Silva dentro del entramado criminal radica en su papel como presunto facilitador. Según las pesquisas de la Fiscalía, El Caleño habría sido quien contactó y reclutó al menor de 15 años que ejecutó el asesinato.



