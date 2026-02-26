Marco Rubio advierte que EE. UU. tomará medidas tras ataque de Cuba a lancha de Florida

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que su país responderá “en consecuencia” una vez esclarezca lo ocurrido en el operativo de fuerzas cubanas contra una lancha procedente de Florida que dejó cuatro personas muertas.
Rubio se pronunció durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves, donde afirmó que Washington no especulará hasta contar con información verificada. “Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, declaró ante la prensa.
El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que, por ahora, todos los datos disponibles provienen de las autoridades cubanas, por lo que la Administración del presidente Donald Trump busca confirmar los hechos mediante información independiente. También negó que haya existido comunicación directa con el Gobierno de La Habana sobre el incidente y descartó cualquier participación de personal estadounidense en el tiroteo.