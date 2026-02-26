x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Marco Rubio advierte que EE. UU. tomará medidas tras ataque de Cuba a lancha de Florida

Tras el operativo de fuerzas cubanas que dejó cuatro muertos en una lancha con matrícula de Florida, Marco Rubio afirmó que Washington verificará con información independiente lo ocurrido antes de adoptar cualquier medida.

  • El secretario de Estado señaló que la embajada en La Habana solicitó acceso a los sobrevivientes para conocer su versión de los hechos. FOTO: Agencia Xinhua.
    El secretario de Estado señaló que la embajada en La Habana solicitó acceso a los sobrevivientes para conocer su versión de los hechos. FOTO: Agencia Xinhua.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que su país responderá “en consecuencia” una vez esclarezca lo ocurrido en el operativo de fuerzas cubanas contra una lancha procedente de Florida que dejó cuatro personas muertas.

Conozca: A Cuba solo le quedan entre 15 y 20 días de reservas de petróleo antes de colapsar, según Financial Times

Rubio se pronunció durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves, donde afirmó que Washington no especulará hasta contar con información verificada. “Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, declaró ante la prensa.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que, por ahora, todos los datos disponibles provienen de las autoridades cubanas, por lo que la Administración del presidente Donald Trump busca confirmar los hechos mediante información independiente. También negó que haya existido comunicación directa con el Gobierno de La Habana sobre el incidente y descartó cualquier participación de personal estadounidense en el tiroteo.

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos no especulará sobre el incidente y que responderá una vez tenga claridad total sobre lo sucedido. FOTO: AFP.
Marco Rubio aseguró que Estados Unidos no especulará sobre el incidente y que responderá una vez tenga claridad total sobre lo sucedido. FOTO: AFP.

Rubio añadió que la embajada de Estados Unidos en la capital cubana solicitó acceso a los sobrevivientes de la embarcación, quienes presuntamente serían ciudadanos estadounidenses, con el fin de conocer su estado y obtener su versión de los hechos.

¿Qué dice Cuba sobre el ataque?

De acuerdo con el Ministerio del Interior de Cuba, la Tropa Guardafrontera abatió a cuatro tripulantes de una lancha rápida que ingresó a aguas territoriales cubanas y no obedeció la orden de detenerse. Según el comunicado oficial, los ocupantes habrían abierto fuego contra la embarcación policial, lo que desató un intercambio de disparos.

Lea aquí: “No estamos preparados ni tenemos intención de tomar acción militar en Venezuela”: Marco Rubio

En el hecho también resultaron heridas seis personas que viajaban en la lancha, así como el comandante de la nave cubana, en la que patrullaban cinco efectivos.

Las autoridades de la isla indicaron que la embarcación tenía matrícula del estado de Florida (FL7726SH) y fue detectada en la mañana del miércoles dentro de aguas territoriales cubanas.

Investigación en Florida sobre lancha atacada

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación sobre el incidente y aseguró que buscará establecer responsabilidades.

Siga leyendo: Marco Rubio advierte que EE. UU. podría usar la fuerza en Venezuela si Delcy Rodríguez no coopera

Por su parte, el diario The New York Times informó que la lancha no pertenecía ni a la Guardia Costera ni a la Armada de Estados Unidos. Según el medio, se trataría de una embarcación tipo Pro-Line de aproximadamente siete metros de eslora, construida en 1981 y usada comúnmente como bote pesquero con capacidad para unas diez personas.

El episodio ocurre en medio de un contexto de fuerte tensión diplomática entre Washington y La Habana, luego de que Estados Unidos impusiera nuevas restricciones económicas y presionara por un acuerdo político con la isla.

En los últimos años se han reportado incidentes similares en la zona. En 2022, una lancha procedente de Estados Unidos también fue acusada de disparar contra fuerzas guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara, dejando herido a un oficial de la isla.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida