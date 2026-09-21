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Confirman asesinato de Mónica Beltrán, niña de 13 años que fue raptada por disidencias de las Farc

Luego de casi seis meses, la familia confirmó el fallecimiento de la menor tras recibir llamadas anónimas. Allegados enfrentan dificultades para el pago de su funeral.

  • Mónica Lizeth Beltrán fue secuestrada por el grupo ilegal en el mes de abril. Su padre pidió durante meses que se le respetara la vida. Fotos: AFP y @OlguinMayorgaP
    Mónica Lizeth Beltrán fue secuestrada por el grupo ilegal en el mes de abril. Su padre pidió durante meses que se le respetara la vida. Fotos: AFP y @OlguinMayorgaP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La esperanza de recuperar con vida a Mónica Lizeth Beltrán, una estudiante de 13 años que había sido víctima de reclutamiento forzado por disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, concluyó trágicamente con la confirmación de su asesinato.

Quien confirmó su muerte fue su padre Ramón Darío Beltrán, quien contó a medios locales que conoció la noticia el domingo 20 de septiembre de 2026 a través de dos llamadas telefónicas anónimas. La primera llamada se produjo hacia las 5:10 p. m., causando incredulidad en su progenitor.

Posteriormente, a las 6:40 p. m., los mismos interlocutores volvieron a comunicarse para ratificar el deceso y expresar condolencias, aunque se negaron a identificarse o suministrar detalles sobre la fecha, el lugar, las causas o las circunstancias de la muerte.

Mónica fue raptada por este grupo ilegal en la noche del 2 de abril de 2026, hacia las 9:00 p. m., cuando hombres armados pertenecientes a las disidencias de las Farc (estructuras del Frente 33) irrumpieron de manera violenta en la vivienda familiar ubicada en el sector de Villas del Río, en el municipio de Tibú, arrebatando a la niña del lado de su padre.

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La menor cursaba séptimo grado y era la quinta de siete hermanos. Es recordada por sus allegados como una joven tranquila, aficionada a las plataformas digitales, muy querida por sus compañeros de colegio y sin ningún tipo de amenazas previas.

Su padre es un agricultor dedicado al cultivo de yuca, plátano y palma de aceite en su finca, beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Justamente, Ramón fue quien realizó constantes llamados públicos a las organizaciones armadas para que respetaran la vida de la niña y la regresaran sana y salva a su hogar.

A lo largo de los meses que permaneció en cautiverio, la comunicación entre la víctima y su familia fue prácticamente nula. Únicamente se registró una breve videollamada de aproximadamente tres minutos, en la cual Mónica alcanzó a decirle a su padre que se encontraba bien, aunque reflejaba inquietud en su rostro.

Sobre su asesinato se pronunció Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, quien condenó lo ocurrido en plataformas digitales. Asimismo, la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia advirtió sobre la continuidad e impunidad del reclutamiento infantil en el país.

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En este momento, según el medio La Opinión, el cuerpo de Mónica Lizeth permanece en las instalaciones de una entidad funeraria en la cabecera municipal de Tibú. La familia enfrenta graves dificultades económicas para asumir los costos de las honras fúnebres, por lo que han pedido el apoyo de la ciudadanía para recaudar fondos y darle una sepultura digna.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo fue secuestrada Mónica Lizeth Beltrán en Tibú?
Mónica Lizeth Beltrán fue raptada el 2 de abril de 2026, alrededor de las 9:00 p. m., cuando hombres armados del Frente 33 de las disidencias de las Farc irrumpieron en su vivienda, en Villas del Río.
¿Cómo se confirmó la muerte de Mónica Lizeth Beltrán?
La muerte fue confirmada por su padre, Ramón Darío Beltrán, quien recibió dos llamadas telefónicas anónimas el 20 de septiembre de 2026. Los interlocutores ratificaron el fallecimiento, pero no dieron información sobre las circunstancias del hecho.
¿Quiénes fueron señalados por el reclutamiento de Mónica Lizeth Beltrán?
El relato familiar señala a hombres armados pertenecientes a las disidencias de las Farc, específicamente estructuras del Frente 33, como responsables del rapto de la menor ocurrido el 2 de abril de 2026.
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