Congreso 2026: Representación femenina se estanca en el 29 %, según Defensoría

Tras un análisis de los resultados preliminares de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento preocupante sobre la conformación del próximo legislativo. Según la entidad, el Congreso 2026-2030 iniciará con una deuda pendiente en inclusión y representación femenina. De acuerdo con las cifras analizadas por la Defensoría, la participación femenina en el legislativo se ha estancado. Con cuatro mujeres menos en comparación con el periodo anterior, la representación no logra romper la barrera del 30%, situándose en un 29%. Lo que ubica a la paridad en una cifra menor al 50%. En el Senado, de las 102 curules, solo 32 pertenecen a mujeres (31,4 %). Por otro lado, en la Cámara de Representantes, de los 181 curules, quedaron elegidas 50 mujeres (27,6 %); la cifra cayó cuatro escaños en comparación al 2022. Por este panorama, la entidad fue enfática y estableció que “con base en la información preliminar disponible del preconteo de votos de las elecciones legislativas llevadas a cabo el 8 de marzo de 2026, y analizada por ONU Mujeres, el Congreso de la República sigue siendo un espacio dominado por los hombres, dejando un espacio reducido a la participación de las mujeres del 29 %, el mismo porcentaje del cuatrienio que termina”.

Retroceso en etnias y diversidad sexual

Uno de los puntos más críticos del reporte de la Defensoría es la pérdida de espacios para las mujeres con pertenencia étnica. La cifra de representación cayó drásticamente de siete a tan solo cuatro curules, lo que representa un reducido 1,4% del total del Congreso. “Este retroceso no es menor: significa que la representación de las mujeres de pueblos étnicos en el Congreso disminuyó en un 42.9% respecto al mandato pasado”, resaltó el informe de la entidad. En cuanto a la población con orientación sexual e identidad de género no hegemónica (OSIGNH), el contraste es paradójico: aunque hubo un aumento del 19,23% en el número de candidaturas, el éxito en las urnas fue mínimo. Solo dos personas resultaron electas (ambas en la Cámara por Bogotá), una reducción significativa frente a las seis curules obtenidas en 2022.

Un llamado a la reforma estructural

La Defensoría advirtió que la persistencia de estas brechas sugiere que las actuales leyes de cuotas han llegado a su límite de efectividad, quedando lejos de los estándares internacionales de derechos humanos. Al respecto, la entidad señaló que “la representación política de las mujeres con pertenencia étnica es frágil y reversible; sin mecanismos estructurales más sólidos, los logros alcanzados pueden perderse de un periodo electoral al siguiente”. Asimismo, la Defensoría del Pueblo concluyó que el lento crecimiento en la participación femenina constituye “una señal de alerta que demanda una revisión profunda de los mecanismos de promoción de la participación política de las mujeres, especialmente en las regiones, donde persisten las brechas más pronunciadas”. Además, se señaló que la representación efectiva “no es un privilegio, sino un derecho fundamental”.

Las cifras de feminicio en Colombia