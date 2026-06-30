La confesión del ‘Cura’ Hoyos sobre compra de votos del Pacto: “A mí no me digan que no compraron”

Semanas después de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, que dejaron como presidente electo a Abelardo de la Espriella, se conoció una denuncia que apuntaría a una presunta compra de votos por parte del Pacto Histórico. Esta información se conoció porque a través de redes sociales circula un video compartido por el Run Run Político en el que está el “cura” Hoyos haciendo unas declaraciones que han generado controversia por hacer alusión a una presunta compra de votos relacionada con la campaña del precandidato presidencial Iván Cepeda. La afirmación la hace Bernardo Hoyos Montoya, el polémico sacerdote cercano a ideologías de izquierda que se convirtió en una de las figuras políticas más influyentes de Barranquilla en la década de los 90 y que fue condenado por corrupción en su momento.

En las imágenes difundidas, de las que se hizo eco la senadora María Fernanda Cabal, desde Rincón Latino, en el suroccidente de Barranquilla, el hombre asegura abiertamente que se pagaron votos. Además, critica a quienes, según afirma, llegan “en nombre de la izquierda” a hacer política en la región. “Siempre aquí le hemos pagado, por eso yo me he reído de los malditos politiqueros que en nombre de la izquierda vienen a joder a la gente”, dijo. Agregó: “Y comprando votos del Pacto Histórico (...) A mí no me digan que no compran votos, yo sí que compro” y señaló que “aquí no sentimos la influencia del gobierno del cambio para nada”. Además, dijo que “no desconocemos lo que se hizo por la gente, y lo reconocemos completamente. Pero nosotros no tuvimos gobierno, ¿sí o no? Entonces, mis compañeros, no ha pasado nada”. En los comentarios de la publicación en la red social Facebook, algunos usuarios aseguraron que durante la primera vuelta presuntamente se habrían ofrecido pagos de 350.000 pesos por voto, mientras que en la segunda vuelta la cifra habría ascendido a entre 500.000 y 600.000 pesos en algunos sectores de la ciudad.

Por su parte, la senadora Cabal se dirigió directamente a la fiscal general Luz Adriana Camargo tras esta denuncia. Señaló que se encontraba “aquí una declaración del “cura” Hoyos señalando una “compra de votos” en la campaña de Iván Cepeda”. Las imágenes se han viralizado en redes sociales por la gravedad de la denuncia. Aunque no es la primera vez que surgen señalamientos de presunta compra de votos en el marco de las elecciones presidenciales, serán las autoridades las encargadas de investigar lo ocurrido y esclarecer las acusaciones que se han conocido a lo largo del marco de los comicios. Hasta el momento, la campaña de Iván Cepeda (Pacto Histórico) no se ha pronunciado públicamente sobre el contenido del video.

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