Consejo de Estado anula la personería jurídica del partido Gente en Movimiento, del exministro Mauricio Lizcano

En un fallo, el Consejo de Estado dispuso anular la Resolución 2938 del 19 de abril de 2023, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral había reconocido la personería jurídica al partido Gente en Movimiento.
La decisión también estableció que sus efectos solo aplicarán a partir de la ejecutoria de la sentencia, lo que significa que no tendrá aplicación retroactiva sobre actos cumplidos previamente.
El tribunal además dejó claro que no procede ningún recurso contra esta determinación, dado que fue adoptada en única instancia.
Con ello, el Consejo de Estado cerró el debate jurídico en torno al acto administrativo que había dado vida legal a la colectividad fundada por Mauricio Lizcano.