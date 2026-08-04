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De la Espriella designó al general (r) Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional

El presidente entrante también nombró al mayor general (r) Norberto Mujica en el cargo de subdirector de la Policía Nacional.

  • El general (r) Alejandro Barrera es el nuevo director de la Policía. FOTO: Policía Nacional
    El general (r) Alejandro Barrera es el nuevo director de la Policía. FOTO: Policía Nacional
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El presidente entrante, Abelardo de la Espriella, designó este martes al mayor general (r) Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía Nacional.

“He decidido reintegrar al general Alejandro Barrera para que sea nuestro próximo director general de la Policía Nacional”, indicó el mandatario. También anunció que el mayor general (r) Norberto Mujica será el subdirector de la institución. Ambos serán reintegrados a la institución.

De la Espriella anunció que la Dirección General de la institución tendrá su sede permanente en Barranquilla. Según el mandatario, el objetivo de este traslado es descentralizar el poder en Colombia.

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El mayor general (r) Alejandro Barrera es administrador policial y administrador de empresas. Cuenta con formación de posgrado en Seguridad, así como en Policía y Sociedad, del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Toulouse (Francia).

Ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en enero de 1988. En 2018 fue nombrado director de Inteligencia Policial (Dipol), cargo desde el que lideró importantes operaciones de inteligencia y seguridad, especialmente en zonas rurales con presencia de grupos armados ilegales.

Por su parte, el mayor general (r) Norberto Mujica fue director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. A lo largo de su carrera también ocupó cargos relacionados con inteligencia y lideró operaciones de seguridad en distintas regiones del país.

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De la Espriella hizo estos nombramientos en el marco de la Cumbre de Seguridad Urbana, realizada en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río, en Barranquilla.

En el evento no solo estuvo el alcalde local Alejandro Char, sino también los alcaldes Federico Gutiérrez, de Medellín, y Alejandro Eder, de Cali; el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, así como el ministro de Defensa designado, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López.

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Preguntas y respuestas

¿Quién es el mayor general (r) Alejandro Barrera, designado como nuevo director de la Policía Nacional?
Alejandro Barrera es un mayor general en retiro de la Policía Nacional que ingresó a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander en enero de 1988. Durante su carrera fue director de Inteligencia Policial (Dipol) y lideró operaciones de inteligencia y seguridad, especialmente en zonas rurales con presencia de grupos armados ilegales.
¿Quién será el subdirector de la Policía Nacional en el gobierno de Abelardo de la Espriella?
El presidente entrante anunció que el mayor general (r) Norberto Mujica ocupará la Subdirección de la Policía Nacional. Mujica fue director de Seguridad Ciudadana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y desempeñó cargos relacionados con inteligencia durante su trayectoria.
¿Por qué Alejandro Barrera y Norberto Mujica serán reintegrados a la Policía Nacional?
Porque ambos son oficiales en retiro y el presidente entrante anunció que serán reintegrados a la institución para asumir la Dirección General y la Subdirección de la Policía Nacional, respectivamente.
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